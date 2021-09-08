Петропавловск-Камчатский, 8 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. На Камчатке с 9 сентября возобновятся экскурсии на кордоне Южно-Камчатского заказника на Курильском озере, в которое 12 августа упал вертолёт МИ-8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Кроноцком заповеднике.

Экскурсия на Курильское озеро от Владимира Илюхина

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На кардоне завершены все следственные действия, связанные с крушением вертолёта, который уже вывезли с особо охраняемой территории.

«Кордон «Озёрный», где традиционно собирается большинство участников однодневных экскурсий и многодневных маршрутов по периметру Курильского озера, возобновляет работу в обычном режиме», — сообщил заместитель директора по развитию и познавательному туризму ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Роман Корчигин.

Как сообщало ИА REGNUM, после подъёма со дна Курильского озера на Камчатке вертолёта Ми-8 следователи 7 сентября обнаружили и изъяли бортовой самописец, который передан для расшифровки внутрикабинных переговоров в Межгосударственный авиационный комитет.

Вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро на Камчатке 12 августа. Восемь человек смогли выбраться после крушения на поверхность воды. Ещё восемь — погибли. Их тела подняли в ходе поисковой операции.