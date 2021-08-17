Петропавловск-Камчатский, 17 августа, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В Курильском озере, куда 12 августа упал вертолёт Ми-8 с туристами, продолжают работать спасатели. Из водоёма на поверхность они подняли шесть тел погибших людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-центре МЧС по региону.

(сс) pcgis Крушение вертолета

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Поисковые работы продолжаются. Спасатели используют для поиска погибших глубоководные аппараты. С родственниками туристов, которые летели на Ми-8, работают психологи. Помощь также оказывается пассажиру, который выжил в авиакатастрофе, а потом отказался покидать зону ЧС до тех пор, пока тела его родных и спутников не будут подняты со дна озера.

На горячую линию, специально созданную после ЧП, поступило уже более 400 звонков. Абоненты интересуются судьбами людей и ходом поисково-спасательной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально горячая линия создавалась для решения организационных вопросов с перевозками пассажиров «Витязь-Аэро», которой «Росавиация» запретила осуществлять полёты после крушения Ми-8. Напомним, вертолёт упал в Курильское озеро 12 августа, в нём находились 16 человек, восемь из них выжили.