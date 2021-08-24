Петропавловск-Камчатский, 24 августа, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Компания «Витязь-Аэро», вертолёт которой упал в Курильское озеро Камчатского края, грубо нарушала авиационные правила. Об этом говорится в отчёте Росавиации о проверке деятельности авиаперевозчика, выдержки из документа публикует ИА «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

Павел Ищенко ИА REGNUM Одиночное пилотирование вертолёта

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»Анализ результатов расследований авиационных происшествий и инцидентов с ВС АК «Витязь-Аэро», а также предварительных итогов проведенной внеплановой проверки указывает о грубых нарушениях требований федеральных авиационных правил, регулирующих вопросы организации, подготовки и выполнения полётов, которые свидетельствуют о неспособности эксплуатанта безопасно осуществлять коммерческие воздушные перевозки. Существующее состояние АК «Витязь-Аэро» представляет реальную угрозу как жизни и имуществу лиц, пользующихся услугами авиакомпании, так и имуществу, жизни и здоровью специалистов самой авиакомпании», — говорится в отчёте Росавиации.

Аргументами для отказа выдать «Витязь-Аэро» разрешение на возобновление перелётов также указаны три авиационных происшествия, случившиеся с воздушными судами компании за 11 лет. Два из этих ЧП повлекли гибель людей. Помимо этого, на счету авиаперевозчика три авиационных инцидента и три производственных происшествия, одно из которых повлекло гибель человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке не хватает краевых рейсов после запрета полётов «Витязь-Аэро». Жителям региона сложно улететь в отдалённые населённые пункты, люди подолгу ждут возможности воспользоваться пассажирским авиатранспортом из-за запрета деятельности, наложенного на авиаперевозчика после ЧП. С большими проблемами столкнулась и туристическая отрасль Камчатки.