На Камчатке подняли вопрос о возобновлении перевозок «Витязь-Аэро»
Петропавловск-Камчатский, 16 августа, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Запрет на перевозки пассажиров авиакомпанией «Витязь-Аэро», вертолёт которой упал в Курильское озеро, должен быть снять в ближайшее время. Об этом 16 августа заявил глава Камчатского края Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Краевому правительству необходимо напрямую контактировать с Росавиацией, считает глава Камчатки. Это необходимо, чтобы как можно быстрее были направлены замечания комиссии и авиакомпания их оперативно устранила. После этого «Витязь-Аэро» сможет претендовать на возобновление полётов.
Пока заменять «Витязь-Аэро» будет Камчатское авиационное предприятие.
Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт упал в Курильское озеро в Камчатском крае. Выжили шесть пассажиров и два члена экипажа.