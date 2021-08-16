Петропавловск-Камчатский, 16 августа, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Запрет на перевозки пассажиров авиакомпанией «Витязь-Аэро», вертолёт которой упал в Курильское озеро, должен быть снять в ближайшее время. Об этом 16 августа заявил глава Камчатского края Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

U.S. Air Force Крушение вертолёта

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«Эта авиакомпания крупнейшая в регионе, она уже 10 лет осуществляет пассажирские перевозки. В год «Витязь-Аэро» перевозит более 40 тысяч пассажиров по территории Камчатского края. Сейчас нам необходимо продумать меры для выхода из ситуации», — сказал Владимир Солодов.

Краевому правительству необходимо напрямую контактировать с Росавиацией, считает глава Камчатки. Это необходимо, чтобы как можно быстрее были направлены замечания комиссии и авиакомпания их оперативно устранила. После этого «Витязь-Аэро» сможет претендовать на возобновление полётов.

«Если со стороны правительства будет нужна какая-то поддержка, мы ее окажем в приоритетном порядке», — подчеркнул Владимир Солодов.

Пока заменять «Витязь-Аэро» будет Камчатское авиационное предприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт упал в Курильское озеро в Камчатском крае. Выжили шесть пассажиров и два члена экипажа.