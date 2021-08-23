Петропавловск-Камчатский, 23 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Жителям Камчатского края сложно улететь в отдалённые населённые пункты региона после крушения вертолёта Ми-8, принадлежащего компании «Витязь-Авиа». Люди подолгу ждут возможности воспользоваться пассажирским авиатранспортом из-за запрета деятельности, наложенного на авиаперевозчика после ЧП, пишет 23 августа ИА «Кам 24».

(сс) Sparky Mark Вертолет

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В правительстве региона обещают закрыть потребность в перелётах с помощью компании «Камчатское авиационное предприятие».

«Сейчас авиаперевозкам могут помешать только ограничения по налету часов экипажей. Но пока компания справляется. Вчера отправили дополнительные рейсы в Олюторский район. Сегодня еще планируем отправить самолеты», — сказали в министерстве транспорта региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа вертолёт МИ-8 компании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро. На борту было 16 человек, восемь из них погибли.