Петропавловск-Камчатский, 26 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. На Камчатке турфирмы ежедневно теряют миллионы рублей после того, как Росавиация отказала «Витязь-Аэро» в выдаче разрешения на возобновление коммерческих перелётов.

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"Многие туристические компании несут убытки, по предварительным оценкам, это 6 млн рублей в день из-за того, что у нас нет маршрутов в Долину гейзеров и на озеро Курильское», — цитирует министра туризма Камчатки Владимира РусановаИА «Камчатка».

Министр назвал сложившуюся в регионе ситуацию туристической катастрофой.

Остальные авиаперевозчики края не могут в полной мере закрыть все потребности на перевозки, как туристические, так и на регулярные рейсы в отдалённые районы Камчатки, которые ранее также осуществляла «Витязь-Аэро».

"Многие туристы говорили, что в прошлом году, когда случился ковид, — что такого ещё не было. Но то, что случилось в этом августе, — это туристическая катастрофа», — сказал Русанов.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Камчатского края сложно улететь в отдалённые населённые пункты региона после крушения вертолёта Ми-8, принадлежащего компании «Витязь-Авиа». По данным ИА «Кам 24», люди подолгу ждут возможности воспользоваться пассажирским авиатранспортом из-за запрета деятельности, наложенного на авиаперевозчика после ЧП.