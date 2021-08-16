На Камчатке утром 12 августа 2021 года потерпел крушение вертолёт Ми-8 с пассажирами на борту. Воздушное судно, следовавшее по маршруту Петропавловск-Камчатский — Курильское озеро, упало в Курильское озеро на территории Южно-Камчатского заказника. На борту находились 13 пассажиров и трое членов экипажа. Восемь человек выжили, о судьбе остальных ничего не известно. Вертолёт принадлежит авиакомпании «Витязь-Аэро». Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолёт Ми-8

07:21 12.08.2021 В Камчатском крае потерпел крушение вертолёт с туристами. Об этом 12 августа сообщил источник в экстренных службах. Читайте также: На Камчатке потерпел крушение вертолёт с туристами

07:23 12.08.2021 Тринадцать туристов и трое членов экипажа находились на борту вертолёта Ми-8, упавшего на Камчатке. Читайте также: На борту упавшего на Камчатке вертолёта находились 16 человек

07:24 12.08.2021 Сотрудники заповедника рассказали о том, что услышали хлопок. Вертолёт упал в воду. Читайте также: Вертолёт с туристами упал на Камчатке

07:25 12.08.2021 Известно, что судно принадлежит компании «Витязь-Аэро», совладельцем которой является Игорь Редькин. Читайте также: В авиакатастрофе вертолёта Ми-8 на Камчатке есть выжившие

07:25 12.08.2021 На месте крушения вертолёта Ми-8 в районе Курильского озера в Кроноцком заповеднике ведётся спасательная операция. Читайте также: На Камчатке ведутся поиски пассажиров упавшего вертолёта Ми-8

07:28 12.08.2021 Вертолёт Ми-8, перевозивший туристов в районе Кроноцкого озера на Камчатке, мог упасть из-за отказа двигателя или ошибки пилотирования в сложных метеоусловиях. Читайте также: Названы две версии крушения Ми-8 на Камчатке

07:29 12.08.2021 На Камчатке открыли горячую линию для родственников пассажиров и членов экипажа упавшего Ми-8. Читайте также: Для родственников пассажиров упавшего Ми-8 на Камчатке открыли спецлинию

07:36 12.08.2021 Опубликован список из 13 пассажиров, которые находились на борту вертолёта Ми-8, совершившего 12 августа жёсткую посадку в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке. Читайте также: Опубликован список пассажиров, летевших на рухнувшем Ми-8 на Камчатке

07:39 12.08.2021 На Камчатке после крушения вертолёта возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). Читайте также: После крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке возбудили уголовное дело

07:41 12.08.2021 На борту рухнувшего на Камчатке 12 августа вертолёта Ми-8 были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщают телеграм-каналы. Читайте также: На борту рухнувшего на Камчатке Ми-8 были туристы из Москвы

07:43 12.08.2021 На сайте МЧС России. 41.mchs.gov.ru

07:45 12.08.2021 На Камчатке после падения 12 августа в Курильское озеро вертолёта Ми-8 с 13 пассажирами и тремя членами экипажа на борту краевая прокуратура начала проверку исполнения законодательства об оказании туристских услуг. Читайте также: Прокуратура начала проверку после катастрофы вертолёта Ми-8 на Камчатке

07:52 12.08.2021 На Камчатке удалось спасти восемь человек, которые находились на борту вертолёта Ми-8, рухнувшего 12 августа в Курильское озеро в районе Кроноцкого заповедника. Читайте также: В катастрофе вертолёта Ми-8 на Камчатке выжили восемь человек

07:54 12.08.2021 Двое из выживших находятся в тяжёлом состоянии. Читайте также: Двое спасённых после падения Ми-8 на Камчатке находятся в тяжелом состоянии

07:54 12.08.2021 Первые кадры с места крушения вертолёта на Камчатке. Ми-8 полностью ушёл на дно озера. Сейчас он находится на глубине 137 метров. [[[video-0]]] Цитата канала Lshot.

07:57 12.08.2021 Пострадавших в результате падения вертолёта Ми-8 доставили в Петропавловск-Камчатский. Все они находятся в стабильном состоянии. [[[video-1]]] На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Обломки вертолёта лежат на глубине около 100 метров на дне озера Курильское. Оборудование у водолазов, прибывших на место, позволяет опуститься только на 20 метров. Цитата канала 112.

07:57 12.08.2021 Всех, кого удалось спасти, уже доставили в Петропавловск-Камчатский. Читайте также: Опубликован список выживших в катастрофе вертолёта Ми-8 на Камчатке

07:58 12.08.2021 После падения вертолёта Ми-8 12 августа в Курильское озеро Кроноцкого заповедника на Камчатке удалось спасти телеведущего Николая Корженевского. Читайте также: При крушении Ми-8 на Камчатке выжил журналист Николай Корженевский

08:01 12.08.2021 Участники поисково-спасательной операции обеспечены всем необходимым оборудованием. Всего в операции задействованы 60 человек и 10 единиц техники. Читайте также: Спасатели и водолазы прибыли на место крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке

08:02 12.08.2021 По данным компании «Витязь-Аэро», вертолёт в 2020 году прошёл капремонт.

08:13 12.08.2021 Первые кадры с места крушения Ми-8 на Камчатке. [[[video-2]]] Вертолёт упал в озеро на территории Кроноцкого заповедника. Его сотрудникам понадобилось несколько минут, чтобы оказаться на месте крушения. Цитата RT.

08:14 12.08.2021 Вертолёт МИ-8 на Камчатке совершил жёсткую посадку, в готовности к вылету борт МЧС со спасателями. 41.mchs.gov.ru

08:14 12.08.2021 Рассказывает участковый государственный инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес: «В 9:25 утра на озере был туман, видимость не превышала 100 метров. Мы услышали шум вертолёта, но не видели его. Судя по звуку, он пролетел над озером и начал поворачивать в сторону кордона. Потом раздался громкий хлопок — вертолёт ударился о воду. Мы тут же спустили на воду два катера и за 3−4 минуты добрались до места крушения, которое определили по волне. На поверхности воды было восемь человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. У двоих были серьезные ранения. Мы начали оказывать пострадавшим первую помощь, отогревать их. Мы несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не обнаружили». Цитата RT.

08:18 12.08.2021 По информации Кроноцкого заповедника, температура воды в Курильском озере, куда упал вертолёт Ми-8, не более 5−6 градусов.

08:20 12.08.2021 После ЧП с Ми-8 при правительстве Камчатского края создан оперативный штаб, который возглавил губернатор.

08:39 12.08.2021 Четырёх пострадавших во время крушения вертолёта МИ-8 доставили в Камчатскую краевую больницу. Двое пострадавших в авиакатастрофе находятся в реанимации. Об этом сообщил главврач Камчатской краевой больницы имени Лукашевского Андрей Кисляков.

08:54 12.08.2021 Камчатская краевая больница приняла четырёх пострадавших при крушении вертолёта Ми-8 12 августа на территории Кроноцкого заповедника. Двое из них находятся в реанимации. «Один в тяжелом состоянии, у него тяжёлая сочетанная травма и перелом голени. Сейчас проводится операция, чтобы спасти ему ногу. Также у него ушиб грудной клетки и шок 2−3-й степени», — рассказал главный врач Камчатской краевой больницы имени Лукашевского Андрей Кисляков. Читайте также: Двое пострадавших при крушении Ми-8 на Камчатке находятся в реанимации

08:55 12.08.2021 Вертолёт Ми-8, упавший в Курильское озеро на Камчатке, принадлежит компании ООО «АК Витязь-Аэро». Её совладелец, по данным сервиса «Контур.Фокус», — Игорь Редькин, депутат, который на днях признался в случайном убийстве человека. Об этом пишет RT. Согласно базе данных «Контур.Фокус», компания организована в 2012 году. В 2020-м выручка предприятия составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 420 млн рублей. В 2020 году компанию трижды проверял Ространснадзор. Были выявлены нарушения, в том числе касающиеся безопасности полётов.

08:56 12.08.2021 Экипаж Ми-8, упавшего на Камчатке в озеро Курильское, был опытным. Причины катастрофы пока неизвестны.

08:59 12.08.2021 sledcom.ru

09:07 12.08.2021 По данным СКР, вертолёт Ми-8 осуществлял коммерческие воздушные перевозки по маршруту Аэропорт с. Николаевка Елизовского района Камчатского края — озеро Курильское Камчатского края.

09:12 12.08.2021 «Как рассказали люди, находившиеся в момент крушения в вертолёте, он начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна. Спасшимся пассажирам удалось выплыть с глубины 8−9 метров», — сообщили в Кроноцком заповеднике.

09:14 12.08.2021 Как уточнили в пресс-службе заповедника, вертолёт Ми-8 упал недалеко от острова Сердце Алаида, который расположен в Курильском озере приблизительно в 5 км от берега. Помощь потерпевшим прибыла с кордона «Озерный».

09:16 12.08.2021 К поискам пассажиров затонувшего вертолёта МИ-8 подключатся военные, сообщают власти Камчатского края.

09:16 12.08.2021 Курильское озеро. (сс)Rost.galis

09:19 12.08.2021 «Обломки вертолёта находятся на удалении примерно 800 метров от берега и на глубине более 130 метров. Водолазы МЧС не могут работать на такой глубине. Поэтому сейчас мы обратились к Министерству обороны за содействием. Военные подтвердили направление подводных роботизированных аппаратов, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших. Роботы будут обследовать дно Курильского озера в районе авиакатастрофы. Поисковые работы продолжаются», — прокомментировал губернатор Владимир Солодов.

09:26 12.08.2021 Восемь пострадавших, которым удалось выжить при падении вертолёта Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, были спасены благодаря сотрудникам Кроноцкого заповедника. Подробности спасения рассказал участковый государственный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Евгений Денгес. Об этом: Пострадавших при крушении Ми-8 на Камчатке спасли сотрудники заповедника

09:33 12.08.2021 В спасательной операции принимали участие четыре инспектора Кроноцкого заповедника.

09:36 12.08.2021 Роботы обследуют дно Курильского озера в районе падения Ми-8, сообщил губернатор. Обломки вертолета находятся примерно в 800 метрах от берега и на глубине более 130 метров. [[[video-3]]] На видео: кадры с места крушения Ми-8. Цитата tv360.

09:37 12.08.2021 Спасатели и водолазы МЧС не могут работать на глубине более 130 метров, а именно там затонул рухнувший 12 августа в Курильское озеро вертолёт Ми-8. Предположительно в салоне находятся семь пассажиров и один член экипажа. Помочь в поисках попросили военных. Подробности в материале: К поискам пассажиров разбившегося на Камчатке Ми-8 подключатся военные

09:42 12.08.2021 Владимир Солодов об авиакатастрофе на Камчатке. Источник: правительство Камчатского края, youtube.com

09:58 12.08.2021 На борту рухнувшего вертолета Ми-8 на Камчатке было шесть москвичей и столько же петербуржцев, в том числе семья из трех человек. Спасти удалось главу семейства. Подробности в материале: На борту рухнувшего вертолета на Камчатке было шесть петербуржцев

10:08 12.08.2021 Одним из выживших в катастрофе 12 августа вертолёта Ми-8 на Камчатке оказался турист из Санкт Петербурга Виктор Стрелкин. Он рассказал подробности крушения воздушного судна и о своём спасении. «Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолёта. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолёт сразу заполнился водой. Сидел я на первом ряду. Дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, стекло разбито, и через это отверстие я стал подниматься наверх. По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность, составляла порядка 8−9 метров», — цитирует пассажира правительство Камчатки. Об этом: Выживший после катастрофы Ми-8 на Камчатке рассказал, как спасался

10:11 12.08.2021 «Друзья, я полном порядке. Мне очень повезло»: один из выживших в катастрофе Ми-8 на Камчатке — бывший ведущий телеканала «Россия 24» Николай Корженевский. В Facebook молодой человек написал, что не пострадал. За несколько часов до крушения Корженевский опубликовал видео, на котором видно, какая погода была в районе: дождь и туман. [[[video-4]]] Цитата RT.

10:13 12.08.2021 Из-за крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке может пострадать экосистема Курильского озера. Если из него начнут вытекать топливо или другие технические жидкости, это может навредить самому крупному нерестилищу нерки в России. Вертолёт Ми-8 с 16 людьми на борту упал в Курильское озеро утром 12 августа. Найти удалось восемь человек. Цитата lentadnya.

10:16 12.08.2021 Выживший в авиакатастрофе вертолёта Ми-8, который рухнул в Курильское озеро 12 августа, Виктор Стрелкин рассказал, что не успел спасти сидевшего рядом с ним сына друга. «Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристёгнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся», — цитирует спасшегося пассажира правительство Камчатки. Читайте подробнее: Пристёгнутый ремнями ребёнок ушёл на дно озера в рухнувшем вертолёте Ми-8

10:33 12.08.2021 Предприниматель из Санкт-Петербурга Виктор Стрелкин, который вместе с друзьями полетел отдыхать на Камчатку, рассказал о крушении вертолета. Мужчина признался, что не успел отстегнуть сына своих друзей, который сидел рядом с ним во время крушения. Об этом: Петербуржец рассказал о крушении вертолета на Камчатке

10:37 12.08.2021 Фото МЧС РФ. 41.mchs.gov.ru

10:38 12.08.2021 Как рассказал пострадавший Виктор Стрелкин, инспекторы заповедника сработали очень быстро, и это спасло жизни тем, кто находился в воде. На берегу пострадавших укутали в пледы, дали тёплое питьё и оказали необходимую медицинскую помощь.

11:05 12.08.2021 Губернатор Владимир Солодов: «Тот факт, что восемь человек смогли спасти, на самом деле это ситуация, близкая к чуду. Потому что удалось это сделать только благодаря очень быстрым действиям самих пассажиров».

11:10 12.08.2021 Трое петербуржцев, которые были на борту вертолета Ми-8, рухнувшего в Курильское озеро на Камчатке, спасены. Поиски еще трех жителей Санкт-Петербурга ведутся на месте крушения. Читайте также: На Камчатке спасли трех петербуржцев из рухнувшего в озеро вертолета

11:19 12.08.2021 Владимир Солодов: второй пилот и бортмеханик выжили, они госпитализированы в больницу в тяжёлом состоянии. Командир экипажа среди спасённых не числится.

11:46 12.08.2021 После ЧП с вертолётом Ми-8 спасены восемь человек. Как подчеркнул Владимир Солодов в интервью «России-24», вероятность обнаружения живыми остальных людей практически отсутствует.

11:47 12.08.2021 Солодов: находившийся в Ми-8 ребёнок среди спасённых не значится.

12:10 12.08.2021 Владимир Солодов рассказывает об авиапроисшествии. kamgov.ru

12:27 12.08.2021 Николай Корженевский: когда капитан принял решение о посадке, за бортом были очень плохие погодные условия, ничего кроме тумана видно не было.

12:30 12.08.2021 По данным «России-24», пилот потерпевшего крушение Ми-8 был опытным.

12:54 12.08.2021 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта проведёт внеплановую проверку в отношении авиакомпании «Витязь-Аэро» по факту крушения вертолёта МИ-8 на Камчатке. «Центральным аппаратом Ространснадзора создана комиссия, в которую также вошли представители руководящего состава территориальных управлений службы, для проведения проверки деятельности эксплуатанта», — говорится в сообщении ведомства.

12:58 12.08.2021 Министерство обороны России направило оснащённый тремя подводными аппаратами вертолёт к месту падения вертолёта Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке. Об этом 12 августа сообщили в Минобороны РФ. Читайте также: К месту крушения Ми-8 направили вертолёт с подводными аппаратами

13:21 12.08.2021 Скорая помощь. Цитата из видео «Крушение вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке». iz.ru.

13:47 12.08.2021 ЧП в вертолётом Ми-8 на Камчатке обсуждается в соцсетях. «Искренне соболезную близким погибших… Инспекторы (заповедника — прим. ред.) молодцы! Среагировали вовремя, и благодаря им выжили люди!» — отметила подписчица страницы Кроноцкого заповедника в Instagram.

13:52 12.08.2021 Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Восточному межрегиональному следственному управлению на транспорте доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения вертолёта Ми-8 в Камчатском крае, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Об этом 12 августа сообщили в Следственном комитете РФ.

14:13 12.08.2021 СКР: в рамках расследования уголовного дела о крушении Ми-8 на Камчатке следственными органами изъяты образцы топлива на посадочной площадке, назначена судебная химическая экспертиза, допрашиваются свидетели инцидента.

14:31 12.08.2021 По поручению Александра Бастрыкина результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

14:54 12.08.2021 Выживший в авиапроисшествии турист Виктор Стрелкин. kamgov.ru

15:34 12.08.2021 Выживший в авиапроисшествии турист Виктор Стрелкин рассказал о проведении поисково-спасательной операции. По его словам, он прилетел на Камчатку во вторник, 10 августа. В рамках экскурсионной программы для туристов, часть которых была из Санкт-Петербурга, на 12 августа была запланирована вертолётная экскурсия. «Во время полёта из-за плохой видимости в иллюминаторах вертолёта я спал, поэтому произошедшее ощутил только тогда, когда вода потоком ударила в лицо. Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристёгнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолёта. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолёт сразу заполнился водой. Сидел я на первом ряду. Дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, стекло разбито, и через это отверстие я стал подниматься наверх. По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность, составляла порядка 8−9 метров», — рассказал пострадавший.

15:34 12.08.2021

15:44 12.08.2021 По словам Стрелкина, спастись из затонувшего вертолёта удалось благодаря чёткому алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях и сохранению спокойствия. «Вода была очень холодная, низкий туман. Вокруг уже барахтались люди, звали на помощь. Самостоятельно спастись дальше я не мог. Кроссовки тянули меня на дно. Мне едва удалось их снять. Плыть на животе я не мог и понимал, что в таких условиях долго не продержусь. К счастью, буквально через 5 минут подоспели две лодки с людьми. Меня достали из воды первым. Второй спасли гида Анастасию. Затем достали второго пилота и механика. По словам других выживших, второй пилот вылетел из кабины вместе с креслом», — добавил Виктор Стрелкин.

16:08 12.08.2021 Вертолёт Ми-8, который разбился на Камчатке, пытались посадить в условиях отсутствия какой-либо видимости, заявил 12 августа выживший при падении Николай Корженевский в эфире телеканала «Россия 24». Подробности в материале: Выживший при падении Ми-8 на Камчатке: не было видно ничего, кроме тумана

16:51 12.08.2021 Вертолет Ми-8 [Максим Цуканов © ИА REGNUM]

16:56 12.08.2021 Как отметил пострадавший Виктор Стрелкин, инспекторы заповедника сработали очень быстро, и это спасло жизни тем, кто находился в воде. На берегу пострадавших укутали в пледы, дали тёплое питьё и оказали необходимую медицинскую помощь. «Как мы узнали уже потом, сотрудники Кроноцкого заповедника стояли на берегу и ждали приземления вертолёта. После того как услышали «хлопок», они сразу же сели в лодки и поплыли к нам, тем самым нас спасли», — сказал он.

16:57 12.08.2021 Источник: kamgov.ru

16:58 12.08.2021 Источник: kamgov.ru

17:31 12.08.2021 Поисковые работы приостановлены до утра.

17:31 12.08.2021 Воздушное судно совсем немного не дотянуло до вертолетной площадки.

17:32 12.08.2021 Судьба восьми пассажиров, в том числе ребёнка, все ещё неизвестна.

17:32 12.08.2021 Данный вертолёт изначально не был предназначен для перевозки пассажиров, это переоборудованная версия грузовой машины.

17:45 12.08.2021 Вертолёт Ми-8, который 12 августа упал в Курильское озеро на территории Южно-Камчатского заказника, начал быстро тонуть, и выбраться из него смогли только туристы, которые были хорошо физически подготовленными, рассказал авиаэксперт Евгений Матвеев. Подробности в материале: Авиаэксперт рассказал, почему при падении Ми-8 спаслись не все туристы

18:15 12.08.2021 Неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность вертолёта — вот три версии падения Ми-8 в Курильское озеро на территории Южно-Камчатского заказника, сообщили 12 августа в пресс-службе Следственного комитета России. Об этом: СКР назвал три версии падения Ми-8 на Камчатке

18:44 12.08.2021 Разбившаяся машина была выпущена в 1984 году, то есть вертолету больше, чем 36 лет. В компании «Витязь Аэро» несколько Ми-8, но по году выпуска подходит вертолет с бортовым номером 24 744, отмечает «Первый канал».

19:17 12.08.2021 Вертолет Ми-8 [Максим Цуканов © ИА REGNUM]

20:06 12.08.2021 В соцсетях реагируют на спасение пассажиров потерпевшего крушения вертолёта. «Я от всего сердца благодарю сотрудников Кроноцкого заповедника! Ребята вы ГЕРОИ, ВЫ АНГЕЛЫ!!! Спасибо за Настюшку! Спасибо всех спасенных!!! У них сегодня ещё один день рождения! Я безгранично благодарна за оперативность!!! Спасибо, спасибо, спасибо!!!» — написалаjovinstark.

20:54 12.08.2021 Крушение вертолёта на Камчатке — это уже второй случай за неполные два месяца. Напомним, 6 июля самолёт Ан-26, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана, разбился о скалу при заходе на посадку. В авиакатастрофе погибли 22 пассажира и шесть членов экипажа. Поисковая операция в районе крушения пассажирского самолета Ан-26 в Камчатском крае завершилась совсем недавно, о чём 10 августа сообщила пресс-служба МЧС РФ. Читайте также: На Камчатке завершили поисковую операцию на месте крушения самолета Ан-26

21:30 12.08.2021 Камчатка [(cc) kuhnmi]

22:13 12.08.2021 Комиссия Росавиации, вылетевшая на место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, проведет внеплановую проверку авиакомпании «Витязь-Аэро», сообщили в пресс-службе ведомства.

22:13 12.08.2021 «В связи с произошедшей авиационной катастрофой на Камчатке с вертолетом Ми-8Т центральным аппаратом Росавиации сформирована комиссия, — отмечается в сообщении. — Комиссия Росавиации вылетела в Петропавловск-Камчатский и с завтрашнего дня будет проводить внеплановую проверку эксплуатанта — ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро».

22:15 12.08.2021 Компания «Витязь-Аэро». vityaz. aero

22:16 12.08.2021 Федеральной службой по надзору в сфере транспорта будет проведена внеплановая проверка в отношении авиакомпании «Витязь-Аэро» по факту крушения вертолета МИ-8, которое произошло 12 августа 2021 года на Камчатке.

22:16 12.08.2021 Центральным аппаратом Ространснадзора создана комиссия, в которую также вошли представители руководящего состава территориальных управлений службы, для проведения проверки деятельности эксплуатанта.

22:16 12.08.2021 Кроноцкий заповедник. (сс)Dan Miller

22:18 12.08.2021 Российскому спутнику дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» удалось сфотографировать с орбиты место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщает ТАСС.

22:19 12.08.2021 «Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», на борту которого находились 16 человек, упал в четверг в Курильское озеро, расположенное в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Российский спутник «Канопус-В» следит за обстановкой в районе падения вертолета», — говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

22:20 12.08.2021 Источник: Роскосмос

22:20 12.08.2021 Пост Роскосмоса сопровождается фотографией, на которой видно озеро и отмечено место падения вертолета.

22:34 12.08.2021 Пассажиры вертолета Ми-8, который упал на Камчатке, были застрахованы в СК «Согласие», сообщает ТАСС со ссылкой на президента Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игоря Юргенса.

22:36 12.08.2021 «Согласно информации, которая содержится в автоматизированной информационной системе НССО (АИС НССО), ответственность авиакомпании АО «Витязь-Аэро», которой принадлежит вертолет, застрахована в ООО «СК «Согласие», — приводит слова Юргенса пресс-служба Всероссийского союза страховщиков. Юргенс также отметил, что иждивенцам или родственникам погибших и пострадавшим пассажирам положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Чтобы получить страховые выплаты, пострадавшим нужно написать заявление в страховую компанию и представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности. Юргенс пояснил, что размер выплат зависит от вида травмы и степени ее сложности. Например, выплата за сотрясение головного мозга составляет от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, при этом минимальная травма — ушибы или ссадины — оценивается в 1 тыс. рублей, за несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей. Размер страхового возмещения в связи с гибелью пассажира составляет 2 млн 25 тыс. рублей по каждому погибшему.

22:36 12.08.2021 Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского

22:36 12.08.2021 Авиакомпания «Витязь-Аэро» работает на Камчатке с 2009 года, в парке более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2.

22:53 12.08.2021 Озеро Курильское. (сс) Mvhramova

22:56 12.08.2021 Вертолеты компании «Витязь-Аэро» доставляли туристов в одно из самых красивым мест Камчатки, здесь расположена долина гейзеров и действующий Кроноцкий вулкан и уникальные озера. Добраться до многих из этих мест можно только на вертолете, и такие поездки очень популярны.

22:56 12.08.2021 kamgov.ru

03:03 13.08.2021 С утра 13 августа на Камчатке возобновились поисково спасательные работы на Курильском озере, куда 12 августа упал вертолёт Ми-8. Спастись удалось шести пассажирам и двум членам экипажа. Ещё восемь человек, предположительно, находятся в салоне воздушного судна. Спасатели продолжают поиски на берегу и в воде. Читайте подробнее: На Камчатке продолжаются поиски пассажиров рухнувшего в озеро Ми-8

03:09 13.08.2021 Спасатели, работающие на месте катастрофы Ми-8 на Камчатке, установили предположительное местонахождения вертолёта. Читайте также: Рухнувший на Камчатке вертолёт Ми-8 лежит в озере на глубине 145 метров

07:04 13.08.2021 Падение вертолёта Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, которое произошло 12 августа, не отразилось на экосистеме водоёма, об этом заявил директор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Пётр Шпиленок, который принимает участие в поисково-спасательных работах на месте происшествия. Об этом: Катастрофа Ми-8 не отразилась на экосистеме Курильского озера на Камчатке

07:52 13.08.2021 Одним из членов экипажа рухнувшего Ми-8 оказался выпускник лётного омского училища Марат Мадиев. Молодой человек активно делился в социальных сетях фотографиями с работы. «Работаю на Камчатке, летаю на Ми-8. На работу как на праздник, мне всё нравится», — цитирует Мадиева «12 канал». Марат Мадиев выжил. Сейчас он находится в реанимации.

08:20 13.08.2021 Спасение 8 пассажиров упавшего вертолета — настоящее чудо. И нам есть кого поблагодарить за него — в кратчайшие сроки из воды людей спасли инспекторы Кроноцкого заповедника: Евгений Денгес, Константин Лукашевский, Алексей Бецелев, Александр Марандыкин, Алексей Крутиков. Сегодня поиски продолжаются. На месте работают МЧС, военные и специальная глубоководная техника Минобороны. Цитата канала vsolodovbrief.

08:20 13.08.2021 Поисковая операция МЧС. Курильское озеро. 41.mchs.gov.ru.

08:39 13.08.2021 Спасатели готовятся поднять рухнувший в Курильское озеро вертолёт Ми-8 из воды. Предположительно, это будет сделано с помощью понтонов. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе Кроноцкого государственного заповедника. Об этом: Рухнувший в озеро на Камчатке Ми-8 собираются поднять с помощью понтонов

09:14 13.08.2021 Семьям пассажиров и пилота вертолета Ми-8, которые погибли при падении на Камчатке, выплатят по 2 млн рублей. Пострадавшие туристы получат такую же сумму, сообщает правительство региона. Деньги поступят от страховой компании. Помимо этого, финансовые компенсации выплатит авиационное предприятие «Витязь-Аэро». Цитата канала tv360.

09:36 13.08.2021 Курильское озеро. 41.mchs.gov.ru.

09:55 13.08.2021 В ходе поисково-спасательной операции 13 августа удалось обнаружить упавший в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника вертолёт Ми-8. Об этом: Рухнувший в озеро на Камчатке вертолёт Ми-8 найден

10:41 13.08.2021 В камчатском озере, в которое вчера упал вертолёт, нашли тело одной из погибших пассажирок. Всего под водой, предварительно, оставались восемь человек. Ещё восьмерых смогли спасти. Цитата канала lentadnya.

11:46 13.08.2021 План извлечения вертолёта на сушу разрабатывают с самого утра, но как именно его будут поднимать — непонятно до сих пор. Пишут о понтонах и участии военных.

12:11 13.08.2021 Следователи продолжают проводить следственные действия по уголовному делу о крушении вертолета МИ-8 в Камчатском крае.

13:21 13.08.2021 Поисковая операция МЧС. Курильское озеро 41.mchs.gov.ru.

15:01 13.08.2021 Министерство обороны России. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:17 13.08.2021 Марина Волкова рассказывает о готовности краевой больницы к приёму пострадавших. Источник: kamgov.ru

17:43 13.08.2021 Поисковая операция МЧС. Курильское озеро. Источник: 41.mchs.gov.ru

18:35 13.08.2021 МЧС России. Источник: 41.mchs.gov.ru

20:03 13.08.2021 Скорая помощь. © ИА REGNUM

21:38 13.08.2021 Сотрудник Следственного комитета осматривает вещи с вертолета Ми-8. Источник: sledcom.ru

22:40 13.08.2021 Поисковая операция МЧС. Курильское озеро. Источник: 41.mchs.gov.ru

02:09 14.08.2021 Камчатские спасатели обнаружили несколько тел пропавших туристов рядом с фюзеляжем вертолёта Ми-8 на дне Курильского озера, сообщили 14 августа в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю. Читайте подробнее: На Камчатке у рухнувшего вертолёта обнаружили несколько тел туристов

08:55 14.08.2021 Росавиация после крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке запретила компании «Витязь-Аэро» коммерческие перевозки пассажиров.

09:02 14.08.2021 На Камчатке обнаружены тела троих погибших при крушении Ми-8. На берег подняли тело пилота, вблизи обломков вертолёта на дне обнаружены тела ещё двух человек, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

09:02 14.08.2021 Ранее стало известно, что корпус вертолёта находится на расстоянии около 500 м от берега на глубине примерно 110 метров.

11:01 14.08.2021 Специалисты показали обломки упавшего в Курильское озеро Ми-8. Сейчас решается, как поднять вертолёт со дна.

11:50 14.08.2021 Специалисты Минобороны, МЧС и сотрудники Кроноцкого заповедника продолжают поиски после крушения Ми-8 на Камчатке. Они обследуют дно Курильского озера с помощью глубоководных дронов. Также просчитываются варианты, как лучше вытащить вертолет на сушу.

13:10 14.08.2021 В Камчатском крае проводятся мероприятия по подъему потерпевшего крушение вертолета Ми-8 со дна озера.

15:09 14.08.2021 Вещи пострадавших с вертолета МИ-8. sledcom.ru.

21:28 15.08.2021 Поисковая операция МЧС. Курильское озеро 41.mchs.gov.ru

06:14 На Курильском озере в Камчатском крае специалисты и водолазы МЧС обнаружили тела ещё троих погибших и бортовой самописец. Их нашли внутри вертолёта. Подробности в материале: В упавшем на Камчатке вертолёте нашли тела троих погибших и чёрный ящик