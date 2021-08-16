Вертолёт Ми-8 потерпел крушение на Камчатке – все новости
В Камчатском крае потерпел крушение вертолёт с туристами. Об этом 12 августа сообщил источник в экстренных службах.
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Тринадцать туристов и трое членов экипажа находились на борту вертолёта Ми-8, упавшего на Камчатке.
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Сотрудники заповедника рассказали о том, что услышали хлопок. Вертолёт упал в воду.
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Известно, что судно принадлежит компании «Витязь-Аэро», совладельцем которой является Игорь Редькин.
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На месте крушения вертолёта Ми-8 в районе Курильского озера в Кроноцком заповеднике ведётся спасательная операция.
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Вертолёт Ми-8, перевозивший туристов в районе Кроноцкого озера на Камчатке, мог упасть из-за отказа двигателя или ошибки пилотирования в сложных метеоусловиях.
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На Камчатке открыли горячую линию для родственников пассажиров и членов экипажа упавшего Ми-8.
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Опубликован список из 13 пассажиров, которые находились на борту вертолёта Ми-8, совершившего 12 августа жёсткую посадку в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке.
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На Камчатке после крушения вертолёта возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).
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На борту рухнувшего на Камчатке 12 августа вертолёта Ми-8 были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщают телеграм-каналы.
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На Камчатке после падения 12 августа в Курильское озеро вертолёта Ми-8 с 13 пассажирами и тремя членами экипажа на борту краевая прокуратура начала проверку исполнения законодательства об оказании туристских услуг.
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На Камчатке удалось спасти восемь человек, которые находились на борту вертолёта Ми-8, рухнувшего 12 августа в Курильское озеро в районе Кроноцкого заповедника.
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Двое из выживших находятся в тяжёлом состоянии.
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Первые кадры с места крушения вертолёта на Камчатке. Ми-8 полностью ушёл на дно озера. Сейчас он находится на глубине 137 метров.
Цитата канала Lshot.
Пострадавших в результате падения вертолёта Ми-8 доставили в Петропавловск-Камчатский. Все они находятся в стабильном состоянии.
На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Обломки вертолёта лежат на глубине около 100 метров на дне озера Курильское. Оборудование у водолазов, прибывших на место, позволяет опуститься только на 20 метров.
Цитата канала 112.
Всех, кого удалось спасти, уже доставили в Петропавловск-Камчатский.
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После падения вертолёта Ми-8 12 августа в Курильское озеро Кроноцкого заповедника на Камчатке удалось спасти телеведущего Николая Корженевского.
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Участники поисково-спасательной операции обеспечены всем необходимым оборудованием. Всего в операции задействованы 60 человек и 10 единиц техники.
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По данным компании «Витязь-Аэро», вертолёт в 2020 году прошёл капремонт.
Первые кадры с места крушения Ми-8 на Камчатке.
Вертолёт упал в озеро на территории Кроноцкого заповедника. Его сотрудникам понадобилось несколько минут, чтобы оказаться на месте крушения.
Цитата RT.
Рассказывает участковый государственный инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес:
«В 9:25 утра на озере был туман, видимость не превышала 100 метров. Мы услышали шум вертолёта, но не видели его. Судя по звуку, он пролетел над озером и начал поворачивать в сторону кордона.
Потом раздался громкий хлопок — вертолёт ударился о воду.
Мы тут же спустили на воду два катера и за 3−4 минуты добрались до места крушения, которое определили по волне. На поверхности воды было восемь человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. У двоих были серьезные ранения.
Мы начали оказывать пострадавшим первую помощь, отогревать их. Мы несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не обнаружили».
Цитата RT.
По информации Кроноцкого заповедника, температура воды в Курильском озере, куда упал вертолёт Ми-8, не более 5−6 градусов.
После ЧП с Ми-8 при правительстве Камчатского края создан оперативный штаб, который возглавил губернатор.
Четырёх пострадавших во время крушения вертолёта МИ-8 доставили в Камчатскую краевую больницу. Двое пострадавших в авиакатастрофе находятся в реанимации. Об этом сообщил главврач Камчатской краевой больницы имени Лукашевского Андрей Кисляков.
Камчатская краевая больница приняла четырёх пострадавших при крушении вертолёта Ми-8 12 августа на территории Кроноцкого заповедника. Двое из них находятся в реанимации.
«Один в тяжелом состоянии, у него тяжёлая сочетанная травма и перелом голени. Сейчас проводится операция, чтобы спасти ему ногу. Также у него ушиб грудной клетки и шок 2−3-й степени», — рассказал главный врач Камчатской краевой больницы имени Лукашевского Андрей Кисляков.
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Вертолёт Ми-8, упавший в Курильское озеро на Камчатке, принадлежит компании ООО «АК Витязь-Аэро». Её совладелец, по данным сервиса «Контур.Фокус», — Игорь Редькин, депутат, который на днях признался в случайном убийстве человека. Об этом пишет RT.
Согласно базе данных «Контур.Фокус», компания организована в 2012 году. В 2020-м выручка предприятия составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 420 млн рублей.
В 2020 году компанию трижды проверял Ространснадзор. Были выявлены нарушения, в том числе касающиеся безопасности полётов.
Экипаж Ми-8, упавшего на Камчатке в озеро Курильское, был опытным. Причины катастрофы пока неизвестны.
По данным СКР, вертолёт Ми-8 осуществлял коммерческие воздушные перевозки по маршруту Аэропорт с. Николаевка Елизовского района Камчатского края — озеро Курильское Камчатского края.
«Как рассказали люди, находившиеся в момент крушения в вертолёте, он начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна. Спасшимся пассажирам удалось выплыть с глубины 8−9 метров», — сообщили в Кроноцком заповеднике.
Как уточнили в пресс-службе заповедника, вертолёт Ми-8 упал недалеко от острова Сердце Алаида, который расположен в Курильском озере приблизительно в 5 км от берега. Помощь потерпевшим прибыла с кордона «Озерный».
К поискам пассажиров затонувшего вертолёта МИ-8 подключатся военные, сообщают власти Камчатского края.
«Обломки вертолёта находятся на удалении примерно 800 метров от берега и на глубине более 130 метров. Водолазы МЧС не могут работать на такой глубине. Поэтому сейчас мы обратились к Министерству обороны за содействием. Военные подтвердили направление подводных роботизированных аппаратов, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших. Роботы будут обследовать дно Курильского озера в районе авиакатастрофы. Поисковые работы продолжаются», — прокомментировал губернатор Владимир Солодов.
Восемь пострадавших, которым удалось выжить при падении вертолёта Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, были спасены благодаря сотрудникам Кроноцкого заповедника. Подробности спасения рассказал участковый государственный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Евгений Денгес.
Об этом: Пострадавших при крушении Ми-8 на Камчатке спасли сотрудники заповедника
В спасательной операции принимали участие четыре инспектора Кроноцкого заповедника.
Роботы обследуют дно Курильского озера в районе падения Ми-8, сообщил губернатор. Обломки вертолета находятся примерно в 800 метрах от берега и на глубине более 130 метров.
На видео: кадры с места крушения Ми-8. Цитата tv360.
Спасатели и водолазы МЧС не могут работать на глубине более 130 метров, а именно там затонул рухнувший 12 августа в Курильское озеро вертолёт Ми-8. Предположительно в салоне находятся семь пассажиров и один член экипажа. Помочь в поисках попросили военных.
Подробности в материале: К поискам пассажиров разбившегося на Камчатке Ми-8 подключатся военные
Владимир Солодов об авиакатастрофе на Камчатке. Источник: правительство Камчатского края, youtube.com
На борту рухнувшего вертолета Ми-8 на Камчатке было шесть москвичей и столько же петербуржцев, в том числе семья из трех человек. Спасти удалось главу семейства.
Подробности в материале: На борту рухнувшего вертолета на Камчатке было шесть петербуржцев
Одним из выживших в катастрофе 12 августа вертолёта Ми-8 на Камчатке оказался турист из Санкт Петербурга Виктор Стрелкин. Он рассказал подробности крушения воздушного судна и о своём спасении.
«Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолёта. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолёт сразу заполнился водой. Сидел я на первом ряду. Дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, стекло разбито, и через это отверстие я стал подниматься наверх. По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность, составляла порядка 8−9 метров», — цитирует пассажира правительство Камчатки.
Об этом: Выживший после катастрофы Ми-8 на Камчатке рассказал, как спасался
«Друзья, я полном порядке. Мне очень повезло»: один из выживших в катастрофе Ми-8 на Камчатке — бывший ведущий телеканала «Россия 24» Николай Корженевский.
В Facebook молодой человек написал, что не пострадал. За несколько часов до крушения Корженевский опубликовал видео, на котором видно, какая погода была в районе: дождь и туман.
Цитата RT.
Из-за крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке может пострадать экосистема Курильского озера. Если из него начнут вытекать топливо или другие технические жидкости, это может навредить самому крупному нерестилищу нерки в России.
Вертолёт Ми-8 с 16 людьми на борту упал в Курильское озеро утром 12 августа. Найти удалось восемь человек.
Цитата lentadnya.
Выживший в авиакатастрофе вертолёта Ми-8, который рухнул в Курильское озеро 12 августа, Виктор Стрелкин рассказал, что не успел спасти сидевшего рядом с ним сына друга.
«Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристёгнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся», — цитирует спасшегося пассажира правительство Камчатки.
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Предприниматель из Санкт-Петербурга Виктор Стрелкин, который вместе с друзьями полетел отдыхать на Камчатку, рассказал о крушении вертолета. Мужчина признался, что не успел отстегнуть сына своих друзей, который сидел рядом с ним во время крушения.
Об этом: Петербуржец рассказал о крушении вертолета на Камчатке
Как рассказал пострадавший Виктор Стрелкин, инспекторы заповедника сработали очень быстро, и это спасло жизни тем, кто находился в воде. На берегу пострадавших укутали в пледы, дали тёплое питьё и оказали необходимую медицинскую помощь.
Губернатор Владимир Солодов: «Тот факт, что восемь человек смогли спасти, на самом деле это ситуация, близкая к чуду. Потому что удалось это сделать только благодаря очень быстрым действиям самих пассажиров».
Трое петербуржцев, которые были на борту вертолета Ми-8, рухнувшего в Курильское озеро на Камчатке, спасены. Поиски еще трех жителей Санкт-Петербурга ведутся на месте крушения.
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Владимир Солодов: второй пилот и бортмеханик выжили, они госпитализированы в больницу в тяжёлом состоянии. Командир экипажа среди спасённых не числится.
После ЧП с вертолётом Ми-8 спасены восемь человек. Как подчеркнул Владимир Солодов в интервью «России-24», вероятность обнаружения живыми остальных людей практически отсутствует.
Солодов: находившийся в Ми-8 ребёнок среди спасённых не значится.
Николай Корженевский: когда капитан принял решение о посадке, за бортом были очень плохие погодные условия, ничего кроме тумана видно не было.
По данным «России-24», пилот потерпевшего крушение Ми-8 был опытным.
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта проведёт внеплановую проверку в отношении авиакомпании «Витязь-Аэро» по факту крушения вертолёта МИ-8 на Камчатке.
«Центральным аппаратом Ространснадзора создана комиссия, в которую также вошли представители руководящего состава территориальных управлений службы, для проведения проверки деятельности эксплуатанта», — говорится в сообщении ведомства.
Министерство обороны России направило оснащённый тремя подводными аппаратами вертолёт к месту падения вертолёта Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке. Об этом 12 августа сообщили в Минобороны РФ.
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ЧП в вертолётом Ми-8 на Камчатке обсуждается в соцсетях. «Искренне соболезную близким погибших… Инспекторы (заповедника — прим. ред.) молодцы! Среагировали вовремя, и благодаря им выжили люди!» — отметила подписчица страницы Кроноцкого заповедника в Instagram.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Восточному межрегиональному следственному управлению на транспорте доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения вертолёта Ми-8 в Камчатском крае, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Об этом 12 августа сообщили в Следственном комитете РФ.
СКР: в рамках расследования уголовного дела о крушении Ми-8 на Камчатке следственными органами изъяты образцы топлива на посадочной площадке, назначена судебная химическая экспертиза, допрашиваются свидетели инцидента.
По поручению Александра Бастрыкина результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Выживший в авиапроисшествии турист Виктор Стрелкин рассказал о проведении поисково-спасательной операции. По его словам, он прилетел на Камчатку во вторник, 10 августа. В рамках экскурсионной программы для туристов, часть которых была из Санкт-Петербурга, на 12 августа была запланирована вертолётная экскурсия.
«Во время полёта из-за плохой видимости в иллюминаторах вертолёта я спал, поэтому произошедшее ощутил только тогда, когда вода потоком ударила в лицо. Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристёгнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолёта. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолёт сразу заполнился водой. Сидел я на первом ряду. Дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, стекло разбито, и через это отверстие я стал подниматься наверх. По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность, составляла порядка 8−9 метров», — рассказал пострадавший.
По словам Стрелкина, спастись из затонувшего вертолёта удалось благодаря чёткому алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях и сохранению спокойствия.
«Вода была очень холодная, низкий туман. Вокруг уже барахтались люди, звали на помощь. Самостоятельно спастись дальше я не мог. Кроссовки тянули меня на дно. Мне едва удалось их снять. Плыть на животе я не мог и понимал, что в таких условиях долго не продержусь. К счастью, буквально через 5 минут подоспели две лодки с людьми. Меня достали из воды первым. Второй спасли гида Анастасию. Затем достали второго пилота и механика. По словам других выживших, второй пилот вылетел из кабины вместе с креслом», — добавил Виктор Стрелкин.
Вертолёт Ми-8, который разбился на Камчатке, пытались посадить в условиях отсутствия какой-либо видимости, заявил 12 августа выживший при падении Николай Корженевский в эфире телеканала «Россия 24».
Подробности в материале: Выживший при падении Ми-8 на Камчатке: не было видно ничего, кроме тумана
Как отметил пострадавший Виктор Стрелкин, инспекторы заповедника сработали очень быстро, и это спасло жизни тем, кто находился в воде. На берегу пострадавших укутали в пледы, дали тёплое питьё и оказали необходимую медицинскую помощь.
«Как мы узнали уже потом, сотрудники Кроноцкого заповедника стояли на берегу и ждали приземления вертолёта. После того как услышали «хлопок», они сразу же сели в лодки и поплыли к нам, тем самым нас спасли», — сказал он.
Источник: kamgov.ru
Источник: kamgov.ru
Поисковые работы приостановлены до утра.
Воздушное судно совсем немного не дотянуло до вертолетной площадки.
Судьба восьми пассажиров, в том числе ребёнка, все ещё неизвестна.
Данный вертолёт изначально не был предназначен для перевозки пассажиров, это переоборудованная версия грузовой машины.
Вертолёт Ми-8, который 12 августа упал в Курильское озеро на территории Южно-Камчатского заказника, начал быстро тонуть, и выбраться из него смогли только туристы, которые были хорошо физически подготовленными, рассказал авиаэксперт Евгений Матвеев.
Подробности в материале: Авиаэксперт рассказал, почему при падении Ми-8 спаслись не все туристы
Неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность вертолёта — вот три версии падения Ми-8 в Курильское озеро на территории Южно-Камчатского заказника, сообщили 12 августа в пресс-службе Следственного комитета России.
Разбившаяся машина была выпущена в 1984 году, то есть вертолету больше, чем 36 лет. В компании «Витязь Аэро» несколько Ми-8, но по году выпуска подходит вертолет с бортовым номером 24 744, отмечает «Первый канал».
В соцсетях реагируют на спасение пассажиров потерпевшего крушения вертолёта.
«Я от всего сердца благодарю сотрудников Кроноцкого заповедника! Ребята вы ГЕРОИ, ВЫ АНГЕЛЫ!!! Спасибо за Настюшку! Спасибо всех спасенных!!! У них сегодня ещё один день рождения! Я безгранично благодарна за оперативность!!! Спасибо, спасибо, спасибо!!!» — написалаjovinstark.
Крушение вертолёта на Камчатке — это уже второй случай за неполные два месяца. Напомним, 6 июля самолёт Ан-26, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана, разбился о скалу при заходе на посадку. В авиакатастрофе погибли 22 пассажира и шесть членов экипажа. Поисковая операция в районе крушения пассажирского самолета Ан-26 в Камчатском крае завершилась совсем недавно, о чём 10 августа сообщила пресс-служба МЧС РФ.
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Комиссия Росавиации, вылетевшая на место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, проведет внеплановую проверку авиакомпании «Витязь-Аэро», сообщили в пресс-службе ведомства.
«В связи с произошедшей авиационной катастрофой на Камчатке с вертолетом Ми-8Т центральным аппаратом Росавиации сформирована комиссия, — отмечается в сообщении. — Комиссия Росавиации вылетела в Петропавловск-Камчатский и с завтрашнего дня будет проводить внеплановую проверку эксплуатанта — ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро».
Федеральной службой по надзору в сфере транспорта будет проведена внеплановая проверка в отношении авиакомпании «Витязь-Аэро» по факту крушения вертолета МИ-8, которое произошло 12 августа 2021 года на Камчатке.
Центральным аппаратом Ространснадзора создана комиссия, в которую также вошли представители руководящего состава территориальных управлений службы, для проведения проверки деятельности эксплуатанта.
Российскому спутнику дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» удалось сфотографировать с орбиты место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщает ТАСС.
«Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», на борту которого находились 16 человек, упал в четверг в Курильское озеро, расположенное в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Российский спутник «Канопус-В» следит за обстановкой в районе падения вертолета», — говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.
Источник: Роскосмос
Пост Роскосмоса сопровождается фотографией, на которой видно озеро и отмечено место падения вертолета.
Пассажиры вертолета Ми-8, который упал на Камчатке, были застрахованы в СК «Согласие», сообщает ТАСС со ссылкой на президента Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игоря Юргенса.
«Согласно информации, которая содержится в автоматизированной информационной системе НССО (АИС НССО), ответственность авиакомпании АО «Витязь-Аэро», которой принадлежит вертолет, застрахована в ООО «СК «Согласие», — приводит слова Юргенса пресс-служба Всероссийского союза страховщиков.
Юргенс также отметил, что иждивенцам или родственникам погибших и пострадавшим пассажирам положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Чтобы получить страховые выплаты, пострадавшим нужно написать заявление в страховую компанию и представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.
Юргенс пояснил, что размер выплат зависит от вида травмы и степени ее сложности. Например, выплата за сотрясение головного мозга составляет от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, при этом минимальная травма — ушибы или ссадины — оценивается в 1 тыс. рублей, за несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей. Размер страхового возмещения в связи с гибелью пассажира составляет 2 млн 25 тыс. рублей по каждому погибшему.
Авиакомпания «Витязь-Аэро» работает на Камчатке с 2009 года, в парке более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2.
Вертолеты компании «Витязь-Аэро» доставляли туристов в одно из самых красивым мест Камчатки, здесь расположена долина гейзеров и действующий Кроноцкий вулкан и уникальные озера. Добраться до многих из этих мест можно только на вертолете, и такие поездки очень популярны.
С утра 13 августа на Камчатке возобновились поисково спасательные работы на Курильском озере, куда 12 августа упал вертолёт Ми-8. Спастись удалось шести пассажирам и двум членам экипажа. Ещё восемь человек, предположительно, находятся в салоне воздушного судна. Спасатели продолжают поиски на берегу и в воде.
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Спасатели, работающие на месте катастрофы Ми-8 на Камчатке, установили предположительное местонахождения вертолёта.
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Падение вертолёта Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, которое произошло 12 августа, не отразилось на экосистеме водоёма, об этом заявил директор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Пётр Шпиленок, который принимает участие в поисково-спасательных работах на месте происшествия.
Об этом: Катастрофа Ми-8 не отразилась на экосистеме Курильского озера на Камчатке
Одним из членов экипажа рухнувшего Ми-8 оказался выпускник лётного омского училища Марат Мадиев. Молодой человек активно делился в социальных сетях фотографиями с работы. «Работаю на Камчатке, летаю на Ми-8. На работу как на праздник, мне всё нравится», — цитирует Мадиева «12 канал».
Марат Мадиев выжил. Сейчас он находится в реанимации.
Спасение 8 пассажиров упавшего вертолета — настоящее чудо. И нам есть кого поблагодарить за него — в кратчайшие сроки из воды людей спасли инспекторы Кроноцкого заповедника: Евгений Денгес, Константин Лукашевский, Алексей Бецелев, Александр Марандыкин, Алексей Крутиков.
Сегодня поиски продолжаются. На месте работают МЧС, военные и специальная глубоководная техника Минобороны.
Цитата канала vsolodovbrief.
Спасатели готовятся поднять рухнувший в Курильское озеро вертолёт Ми-8 из воды. Предположительно, это будет сделано с помощью понтонов. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе Кроноцкого государственного заповедника.
Об этом: Рухнувший в озеро на Камчатке Ми-8 собираются поднять с помощью понтонов
Семьям пассажиров и пилота вертолета Ми-8, которые погибли при падении на Камчатке, выплатят по 2 млн рублей. Пострадавшие туристы получат такую же сумму, сообщает правительство региона.
Деньги поступят от страховой компании. Помимо этого, финансовые компенсации выплатит авиационное предприятие «Витязь-Аэро».
Цитата канала tv360.
В ходе поисково-спасательной операции 13 августа удалось обнаружить упавший в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника вертолёт Ми-8.
В камчатском озере, в которое вчера упал вертолёт, нашли тело одной из погибших пассажирок. Всего под водой, предварительно, оставались восемь человек. Ещё восьмерых смогли спасти.
Цитата канала lentadnya.
План извлечения вертолёта на сушу разрабатывают с самого утра, но как именно его будут поднимать — непонятно до сих пор. Пишут о понтонах и участии военных.
Следователи продолжают проводить следственные действия по уголовному делу о крушении вертолета МИ-8 в Камчатском крае.
Камчатские спасатели обнаружили несколько тел пропавших туристов рядом с фюзеляжем вертолёта Ми-8 на дне Курильского озера, сообщили 14 августа в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.
Читайте подробнее: На Камчатке у рухнувшего вертолёта обнаружили несколько тел туристов
Росавиация после крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке запретила компании «Витязь-Аэро» коммерческие перевозки пассажиров.
На Камчатке обнаружены тела троих погибших при крушении Ми-8. На берег подняли тело пилота, вблизи обломков вертолёта на дне обнаружены тела ещё двух человек, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Ранее стало известно, что корпус вертолёта находится на расстоянии около 500 м от берега на глубине примерно 110 метров.
Специалисты показали обломки упавшего в Курильское озеро Ми-8. Сейчас решается, как поднять вертолёт со дна.
Специалисты Минобороны, МЧС и сотрудники Кроноцкого заповедника продолжают поиски после крушения Ми-8 на Камчатке.
Они обследуют дно Курильского озера с помощью глубоководных дронов. Также просчитываются варианты, как лучше вытащить вертолет на сушу.
В Камчатском крае проводятся мероприятия по подъему потерпевшего крушение вертолета Ми-8 со дна озера.
На Курильском озере в Камчатском крае специалисты и водолазы МЧС обнаружили тела ещё троих погибших и бортовой самописец. Их нашли внутри вертолёта.
Подробности в материале: В упавшем на Камчатке вертолёте нашли тела троих погибших и чёрный ящик
Люди, которые планировали лететь отдыхать на Курильское озеро авиакомпанией «Витязь-Аэро», смогут получить ответы на свои вопросы по горячей линии.
Подробности в материале: Для туристов на Камчатке после крушения Ми-8 создадут горячую линию