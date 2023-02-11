Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре
В Сербии поблагодарили россиян за поддержку команды на чемпионате мира
Бывший футболист сборной Сербии Здравко Кузманович отметил, что российские болельщики стали прекрасной поддержкой для национальной сборной на чемпионате мира 2022 года в Катаре. «Да, можно говорить, что сербы чувствовали любовь российских болельщиков на чемпионате мира по футболу. Они оказали...
11 февраля 2023
Защитник «Динамо» Паршивлюк объяснил, почему не смог попасть на матчи ЧМ
33-летний фланговый защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «Спорт-Экспресс» 6 февраля рассказал, почему не смог попасть на матчи прошедшего чемпионата мира в Катаре. «Пока не уехал в отпуск, смотрел вообще все матчи. И самые главные тоже посмотрел. С ребятами общались, они мне...
6 февраля 2023
В футболе могут изменить правила из-за гола Месси в финале ЧМ-2022
Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) планирует внести изменение в правила игры после скандального эпизода в финальном матче ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции. Об этом 19 января сообщает «Спорт-Экспресс». Напомним, на 108-й минуте матча капитан аргентинцев Лионель Месси забил...
19 января 2023
Первого министра Уэльса раскритиковали за «роскошную» поездку в Катар
Первого министра Уэльса Марка Дрейкфорда раскритиковали за проживание в роскошном отеле во время поездки в Катар на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает 4 января газета Gardian. Дрейкфорд вместе с министром экономики Уэльса Вон Гиссингом жил в пятизвёздочном отеле «Ритц-Карлтон». Их...
4 января 2023
Главный арбитр финала ЧМ в Катаре признался в судейской ошибке
Главный судья финала чемпионата мира — 2022 по футболу в Катаре между Аргентиной и Францией Шимон Марциняк признал, что допустил ошибку в одном из моментов игры, когда засчитал гол Лионеля Месси. Читайте также: Финал чемпионата мира по футболу завершился победой Аргентины Рефери при этом утверждает...
25 декабря 2022
Роналду и Мартинес попали в число «главных злодеев» ЧМ-2022
Имена десяти футболистов, которые больше всего разозлили зрителей в ходе мирового первенства в Катаре, опубликовало спортивное издание «Чемпионат». Первым в числе «главных злодеев» турнира назван швейцарский футболист Гранит Джака, который устроил провокацию в матче с Сербией. Джака перекрикивался...
21 декабря 2022
Фигуранты по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022 в Катаре дают показания
Подозреваемые по уголовному делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре начали давать признательные показания. Об этом пишет бельгийская газета Le Soir. Читайте также: Гражданский муж Евы Кайли признался в получении взяток Так, Ева Кайли, лишившаяся полномочий вице-президента...
21 декабря 2022
Вернувшихся на родину футболистов сборной Аргентины спасали от фанатов
Толпы болельщиков в аргентинской столице Буэнос-Айресе сделали невозможной поездку на автобусе футболистов сборной страны, вернувшихся с победой с чемпионата мира по футболу-2022. Спортсменов пришлось эвакуировать вертолётами. Читайте также: Болельщик сборной Аргентины погиб во время празднования...
21 декабря 2022
Три миллиона жителей столицы Аргентины вышли встречать чемпионов мира
На улицы Буэнос-Айреса встречать игроков национальной сборной по футболу вышли свыше 3 млн человек, сообщает телеканал Todo Noticias. Городские власти из-за наплыва людей не смогли сразу определиться с маршрутом кортежа с игроками, ставшими чемпионами мира по футболу. Изначально сборная должна была...
20 декабря 2022
Аргентинские футболисты чуть не упали с крыши автобуса в Буэнос-Айресе
Пятеро футболистов сборной Аргентины чуть не упали с крыши автобуса в Буэнос-Айресе во время празднования победы на чемпионате мира — 2022. Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль и Николас Отаменди сидели на крыше автобуса, который ехал по центру города. Во время движения...
20 декабря 2022
Болельщик сборной Аргентины погиб во время празднования победы на ЧМ-2022
В Аргентины болельщик погиб во время праздничных гуляний по случаю победы футбольной сборной на чемпионате мира — 2022. Об этом 20 декабря пишет британское издание Dally Mail. «Расследование продолжается, но первоначальная гипотеза состоит в том, что он умер от удушья», — приводит газета слова...
20 декабря 2022
Снимки Месси собрали больше лайков, чем «яйцо с мировым рекордом»
Капитан футбольной сборной Аргентины Лионель Месси, опубликовавший в соцсетях снимки с финального матча чемпионата мира и церемонии награждения, стал рекордсменом по количеству отметок «нравится». Десять снимков, размещённые футболистом в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ)...
20 декабря 2022
В Аргентине 20 декабря объявят выходным днём
В Аргентине 20 декабря объявят нерабочим днём — страна будет встречать победителей чемпионата мира по футболу в Катаре. Читайте также: Путин поздравил Фернандеса с победой сборной Аргентины на чемпионате мира По информации телеканала «Тодо нотисиас», президент Аргентины Альберто Фернандес намерен...
20 декабря 2022
Бог отдал победу Аргентине на ЧМ-2022 — Лукашенко
Аргентина победила на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре с помощью Бога, но Господь также помогал и Франции. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя итоги финального матча между сборными. Читайте также: Путин поздравил Фернандеса с победой сборной Аргентины на...
20 декабря 2022
Супругу подозреваемого в коррупции члена Европарламента отправят в Бельгию
Будет передана бельгийским властям жена бывшего депутата Европарламента Антонио Панцери Мария Долорес Коллеони. Соответствующее решение принято в суде города Брешиа в Италии, инстанция удовлетворила требование прокурора, сообщило La Repubblica. Читайте также: По делу о коррупции в Европарламенте...
19 декабря 2022
Фернандес поблагодарил Путина за поздравление с победой на ЧМ-2022
Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поздравление с победой на чемпионате мира по футболу. Об этом 19 декабря Фернандес написал в Twitter. «Спасибо за это приветствие, президент Путин», — написал Фернандес. По его словам, Аргентину сегодня...
19 декабря 2022
Вратарь сборной Аргентины по футболу объяснил свой непристойный жест местью
Непристойный жест во время вручения «Золотой перчатки» был местью французским болельщикам за освистывание во время финального матча чемпионата мира по футболу — 2022. Об этом 19 декабря заявил вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. «Я сделал это, потому что французы освистали меня...
19 декабря 2022
Французская полиция после финала ЧМ-2022 задержала более 200 человек
Во Франции после поражения национальной сборной в финале чемпионата мира по футболу прошли массовые столкновения болельщиков. По данным МВД Франции, всего задержаны 227 человек. В Париже для поддержания порядка после матча задействовали около 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов. В...
19 декабря 2022
Spiegel: в Катаре пресекли акцию Pussy Riot во время финала ЧМ по футболу
Участников Pussy Riot, которые планировали устроить акцию против спецоперации России на Украине, задержали в Катаре. Об этом 19 декабря сообщает Der Spiegel. По информации издания, участники Pussy Riot намеревались выбежать на футбольное поле после финала чемпионата мира по футболу и устроить акцию...
19 декабря 2022
Макрон поддержал нападающего сборной Франции Мбаппе после проигрыша на ЧМ
Нападающего сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе поддержал после поражения команды в финальном матче чемпионата мира (ЧМ) французский лидер Эммануэль Макрон. О деталях беседы со спортсменом политик рассказал 18 декабря во время беседы с журналистами. «Мы сильно уступали после первого тайма...
19 декабря 2022