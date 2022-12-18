Париж, 19 декабря, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Нападающего сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе поддержал после поражения команды в финальном матче чемпионата мира (ЧМ) французский лидер Эммануэль Макрон. О деталях беседы со спортсменом политик рассказал 18 декабря во время беседы с журналистами.

Кирилл Венедиктов Килиан Мбаппе

«Мы сильно уступали после первого тайма. Такие камбэки уже случались, но это большая редкость в футболе. Потрясающе. То, что сделал Мбаппе, — необыкновенно, но в этом заслуга всей команды», — отметил президент Франции.

Также Макрон, по его словам, напомнил Мбаппе о том, что он — прекрасный футболист, лучший бомбардир чемпионата и уже был чемпионом на прошлом ЧМ, а в этот раз дошёл до финала, но при этом его возраст лишь 24 года.

Кроме того, президент Франции сказал Мбаппе, что грустит вместе с ним, но при этом гордится им.

«В конечном счете мы лишь проиграли футбольный матч. Таков спорт», — заключил французский лидер.

Напомним, в финальном матче чемпионата мира по футболу, который проходил в Катаре, сборная Аргентины одержала победу над сборной Франции в серии пенальти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что форвард французской сборной по футболу Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории финальных матчей чемпионатов мира.