Доха, 19 декабря, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Участников Pussy Riot, которые планировали устроить акцию против спецоперации России на Украине, задержали в Катаре. Об этом 19 декабря сообщает Der Spiegel.

(сс) Denis Bochkarev Pussy Riot

По информации издания, участники Pussy Riot намеревались выбежать на футбольное поле после финала чемпионата мира по футболу и устроить акцию против спецоперации России на Украине.

Уточняется, что в Катаре при попытке выбежать на футбольное поле во время игры были задержаны три члена группы: Петр Верзилов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Вероника Никульшина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и еще один член группы, имя которого не названо.

По информации издания, их действия пресекли сотрудники отдела безопасности стадиона, в настоящее время задержанные находятся под арестом.