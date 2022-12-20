Доха, 20 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Капитан футбольной сборной Аргентины Лионель Месси, опубликовавший в соцсетях снимки с финального матча чемпионата мира и церемонии награждения, стал рекордсменом по количеству отметок «нравится».

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Десять снимков, размещённые футболистом в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), набрали более 56 млн лайков.

Прежде рекорд в этой социальной сети принадлежал странице World Record Egg, посвящённой куриному яйцу. В январе 2019 года неизвестные разместили снимок яйца в соцсети и предложили пользователям поставить под ним максимальное число лайков. Так они потеснили с лидерского места популярную модель Кайли Дженнер. Снимок яйца на сегодняшний день набрал почти 56 млн лайков.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Аргентины обыграла команду Франции в финале чемпионата мира в Катаре. Месси в финальной игре принадлежат два мяча, также он реализовал свою попытку в серии пенальти.

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