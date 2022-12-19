Доха, 19 декабря, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Непристойный жест во время вручения «Золотой перчатки» был местью французским болельщикам за освистывание во время финального матча чемпионата мира по футболу — 2022. Об этом 19 декабря заявил вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

Эмилиано Мартинез. (сс) joshjdss.

«Я сделал это, потому что французы освистали меня. Высокомерие со мной не работает», — приводит слова Мартинеса RMC Sport.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Аргентины выиграла чемпионат мира, обыграв команду Франции в серии пенальти. Мартинес отразил один 11-метровый удар.

После финала 30-летний аргентинец получил приз «Золотая перчатка» как лучший вратарь турнира.

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