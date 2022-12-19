Буэнос-Айрес, 20 декабря, 2022, 02:53 — ИА Регнум. В Аргентине 20 декабря объявят нерабочим днём — страна будет встречать победителей чемпионата мира по футболу в Катаре.

Дарья Драй ИА REGNUM Празднование победы сборной Аргентины

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По информации телеканала «Тодо нотисиас», президент Аргентины Альберто Фернандес намерен подписать указ об объявлении 20 декабря выходным днём. Запланирован ряд мероприятий — сборная страны возвращается домой с победой.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Альберто Фернандесом и поздравил его с победой аргентинской сборной на чемпионате мира по футболу.