Доха, 11 февраля, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Бывший футболист сборной Сербии Здравко Кузманович отметил, что российские болельщики стали прекрасной поддержкой для национальной сборной на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики России

«Да, можно говорить, что сербы чувствовали любовь российских болельщиков на чемпионате мира по футболу. Они оказали хорошую поддержку. Мы счастливы», — цитирует Кузмановича агентство ТАСС 11 февраля.

Напомним, что сборная Сербии в группе G со сборными Камеруна, Бразилии и Швейцарии с одним очком заняла последнее место в турнирной таблице.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь выступил с требованием не допускать российских спортсменов к участию в Олимпийских играх.