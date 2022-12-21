Москва, 21 декабря, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Имена десяти футболистов, которые больше всего разозлили зрителей в ходе мирового первенства в Катаре, опубликовало спортивное издание «Чемпионат».

Tasnim News Agency Криштиану Роналду

Первым в числе «главных злодеев» турнира назван швейцарский футболист Гранит Джака, который устроил провокацию в матче с Сербией. Джака перекрикивался с запасными соперника, после чего прикоснулся рукой к гениталиям. Эта стычка едва не закончилась дракой и была не единственной на турнире.

На втором месте — португалец Криштиану Роналду, «который снова показал, что мир должен вращаться вокруг него». Тренер за скандалы отправил знаменитого футболиста на скамейку запасных.

Третью строчку занял член тренерского штаба сборной Ганы, который сделал селфи возле плачущего капитана южнокорейской сборной Сон Хын Мина. В пятёрку злодеев также вошли американский полузащитник Уэстон Маккенни, вытерший руки об одежду фотографа, и вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, приложивший к области паха «Золотую перчатку».

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Аргентинец Леандро Паредес попал в «злодейский» список за массовую потасовку, главный тренер сборной Канады Джон Хердман — за обещание «совокупиться» с командой Хорватии, а камерунец Самуэль Это’О — за ссору с вратарём и нападение на блогера.

Замыкают список игроки сборной Нидерландов, которые устраивали провокации в ходе матча с Аргентиной, и бельгиец Кевин Де Брёйне, который заявил, что его стареющая команда не имеет шансов на победу.