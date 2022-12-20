Буэнос-Айрес, 20 декабря, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Пятеро футболистов сборной Аргентины чуть не упали с крыши автобуса в Буэнос-Айресе во время празднования победы на чемпионате мира — 2022.

Иван Шилов ИА REGNUM Аргентина

Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль и Николас Отаменди сидели на крыше автобуса, который ехал по центру города.

Во время движения они успели пригнуться и уклониться от натянутых проводов. В итоге с автобуса слетела лишь кепка Паредеса.

Напомним, 18 декабря сборная Аргентины выиграла чемпионат мира, обыграв в финальном матче команду Франции (3:3; 4:2 — по пенальти).