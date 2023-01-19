Москва, 19 января, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) планирует внести изменение в правила игры после скандального эпизода в финальном матче ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции. Об этом 19 января сообщает «Спорт-Экспресс».

Florencia Tan Jun/Global Look Press Месси празднует гол

Напомним, на 108-й минуте матча капитан аргентинцев Лионель Месси забил гол. Но ещё до того, как он отправил мяч в ворота, на поле со скамейки запасных выскочили два аргентинских игрока.

Таким образом, в момент гола на поле находились одновременно 13 аргентинцев, что запрещено правилами. При этом арбитры не заметили нарушения и не отменили гол, как того требовали правила.

Основываясь на этом случае, ИФАБ намерен внести уточнение в правила. Теперь в подобных ситуациях гол нужно будет отменять, только если выбежавший на поле каким-то образом вмешался в игру и повлиял на происходящее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный арбитр финального матча ЧМ-2022 Шимон Марциняк признал, что допустил ошибку, когда засчитал гол Месси.