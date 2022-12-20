Буэнос-Айрес, 20 декабря, 2022, 21:46 — ИА Регнум. На улицы Буэнос-Айреса встречать игроков национальной сборной по футболу вышли свыше 3 млн человек, сообщает телеканал Todo Noticias.

Болельщики встречают футболистов. Цитата из видео с канала Baku TV

Городские власти из-за наплыва людей не смогли сразу определиться с маршрутом кортежа с игроками, ставшими чемпионами мира по футболу.

Изначально сборная должна была проехать рядом с главным символом Буэнос-Айреса — обелиском, где люди стали собираться с вечера 19 декабря. К моменту выезда сборной с базы Ассоциации футбола Аргентины стало очевидно, что количество болельщиков не позволит автобусу проехать.

Было объявлено о новом месте встречи футболистов с фанатами. Вскоре люди стали штурмовать обозначенную новой точкой сбора автотрассу.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2022 года сборная Аргентины в финале чемпионата мира по футболу обыграла французскую команду со счётом 4:2 по пенальти и в третий раз в истории завоевала кубок. Президент страны Альберто Фернандес объявил 20 декабря выходным днём.

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