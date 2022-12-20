Вернувшихся на родину футболистов сборной Аргентины спасали от фанатов
Футболистов-победителей на ЧМ-2022 по возвращении в Аргентину пришлось эвакуировать вертолётами
Буэнос-Айрес, 21 декабря, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Толпы болельщиков в аргентинской столице Буэнос-Айресе сделали невозможной поездку на автобусе футболистов сборной страны, вернувшихся с победой с чемпионата мира по футболу-2022. Спортсменов пришлось эвакуировать вертолётами.
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Встречать чемпионов на улицы столицы Аргентины вышли несколько миллионов человек. Из соображений безопасности футболистов не стали перевозить автобусом по улицам, где их ждали толпы фанатов.
Воздушные судна доставили спортсменов к зданию футбольной ассоциации страны.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря сборная Аргентины одержала победу в финале чемпионата мира по футболу, который проходил в Катаре.