Буэнос-Айрес, 21 декабря, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Толпы болельщиков в аргентинской столице Буэнос-Айресе сделали невозможной поездку на автобусе футболистов сборной страны, вернувшихся с победой с чемпионата мира по футболу-2022. Спортсменов пришлось эвакуировать вертолётами.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики сборной Аргентины

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Встречать чемпионов на улицы столицы Аргентины вышли несколько миллионов человек. Из соображений безопасности футболистов не стали перевозить автобусом по улицам, где их ждали толпы фанатов.

Воздушные судна доставили спортсменов к зданию футбольной ассоциации страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря сборная Аргентины одержала победу в финале чемпионата мира по футболу, который проходил в Катаре.