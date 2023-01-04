Кардифф, Великобритания, 4 января, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Первого министра Уэльса Марка Дрейкфорда раскритиковали за проживание в роскошном отеле во время поездки в Катар на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает 4 января газета Gardian.

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Дрейкфорд вместе с министром экономики Уэльса Вон Гиссингом жил в пятизвёздочном отеле «Ритц-Карлтон». Их проживание оплатили власти Катара.

По мнению либерал-демократов, согласие с таким гостеприимством не к лицу членам правительства лейбористов, которые заявляют о своей приверженности соблюдению прав человека.

Министров призвали пожертвовать сумму, эквивалентную стоимости проживания, организациям, которые отстаивают соблюдение прав человека в Катаре.