Буэнос-Айрес, 20 декабря, 2022, 18:57 — ИА Регнум. В Аргентины болельщик погиб во время праздничных гуляний по случаю победы футбольной сборной на чемпионате мира — 2022. Об этом 20 декабря пишет британское издание Dally Mail.

«Смерть и дровосек» (1859). Жан-Франсуа Милле

«Расследование продолжается, но первоначальная гипотеза состоит в том, что он умер от удушья», — приводит газета слова источника в полиции.

Отмечается, что инцидент произошёл в городе Баия-Бланка в провинции Буэнос-Айре. Погибшему было 22 года. Болельщик катался на мотоцикле с накинутым на плечи флагом Аргентины. Часть флага попала под колёса, задушив его.

Напомним, 18 декабря сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, победив в финале команду Франции.