Буэнос-Айрес, 19 декабря, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поздравление с победой на чемпионате мира по футболу. Об этом 19 декабря Фернандес написал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Спасибо за это приветствие, президент Путин», — написал Фернандес.

По его словам, Аргентину сегодня объединяет радость со многими народами, что должно послужить примером, поскольку общество нуждается в единстве и мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин провёл телефонный разговор с Фернандесом и поздравил его с победой сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.