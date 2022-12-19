Париж, 19 декабря, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Во Франции после поражения национальной сборной в финале чемпионата мира по футболу прошли массовые столкновения болельщиков. По данным МВД Франции, всего задержаны 227 человек.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

В Париже для поддержания порядка после матча задействовали около 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов. В основном столкновения болельщиков с полицейскими развернулись на Елисейских Полях, где после нескольких попыток разгона хулиганов с помощью щитов правоохранители применили слезоточивый газ. На столицу пришлось 47 задержаний.

В Лионе в полицейских бросали камни и бутылки. Повреждены витрины магазинов. Беспорядки также фиксировались в Бордо, Безье и Ницце.

Напомним, 18 декабря 2022 года финал чемпионата мира по футболу в Катаре закончился победой сборной Аргентины в серии пенальти со счетом 4:2.