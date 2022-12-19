Рим, 19 декабря, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Будет передана бельгийским властям жена бывшего депутата Европарламента Антонио Панцери Мария Долорес Коллеони. Соответствующее решение принято в суде города Брешиа в Италии, инстанция удовлетворила требование прокурора, сообщило La Repubblica.

(сс) KlausHausmann В наручниках

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Вместе с женой экс-депутата также была задержана его дочь. Ордер на арест женщин выдали власти Бельгии. Отбывать наказание Мария Долорес Коллеони будет в Италии, постановили в суде. Женщина утверждает, что ничего не знала о коррупционных действиях своего супруга.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках оперативных мероприятий при расследовании уголовного дела о коррупции в Европарламенте было обнаружено €1,58 млн. Наличные денежные средства были изъяты в ходе обысков в ЕП, прошедших 12 декабря.