Доха, 25 декабря, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Главный судья финала чемпионата мира — 2022 по футболу в Катаре между Аргентиной и Францией Шимон Марциняк признал, что допустил ошибку в одном из моментов игры, когда засчитал гол Лионеля Месси.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

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Рефери при этом утверждает, что других ошибок, кроме той, что он признал, у него не было. А всё случившееся — «это тяжело».

«Конечно, в этом финале с моей стороны была ошибка. Я прервал контратаку французов после неудачного подката Маркоса Акуньи. Боялся, что сфоливший игрок захочет вмешаться в эпизод, и неправильно оценил ситуацию, потому что ничего не произошло. Можно было отдать преимущество французам, а потом показать карточку игроку. Это тяжело», — цитирует судью польский портал Sport. pl.

Как сообщало ИА REGNUM, финал чемпионата мира по футболу закончился победой сборной Аргентины по итогам серии пенальти со счетом 4:2. Встреча проходила 18 декабря в Лусаиле.