Брюссель, 21 декабря, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Подозреваемые по уголовному делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре начали давать признательные показания. Об этом пишет бельгийская газета Le Soir.

Guancha.cn Стадион в Катаре

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Так, Ева Кайли, лишившаяся полномочий вице-президента Европарламента, подтвердила передачу пачек евро отцу в Брюсселе. Он должен был спрятать крупную сумму наличных, которые раньше хранились в её квартире, но был задержан полицией в отеле.

Экс-депутата Европарламента Антонио Панцери, которого считают организатором коррупционных схем, задержали в бельгийской столице с 600 тыс. евро в его доме. Он частично признался в причастности.

Как сообщало ИА REGNUM, неофициальный супруг Евы Кайли Франческо Джорджи признался в своей роли в катарском скандале со взяточничеством.

Кайли и ещё несколько депутатов Европарламента подозреваются в получении крупных взяток в обмен на содействие в принятии решения о проведении чемпионата мира именно в Катаре.