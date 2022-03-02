Ярослав Чингаев
Автор
Родился и живёт в Москве. Окончил курсы репортажной фотографии под руководством Сергея Максимишина. Участник выставок Photometria Awards, LifePressPhoto, The Best of Russia, Балтийское Биенале, БАФF.
Последние публикации
Сладкое производство: как делают шоколад?
Где производят всеми любимые ириски, конфеты «Мишка косолапый» и «Птичье молоко»? Фотокорреспондент ИА REGNUM посетил старейшие кондитерские фабрики Москвы, где производят одни из самых известных и любимых конфет россиян. Фабрика «Красный Октябрь» — одно из старейших кондитерских производств Москвы...
2 марта 2022
В День защитника Отечества в музее Победы прошла праздничная программа
В День защитника Отечества в музее Победы на Поклонной горе прошла большая праздничная программа. Многие москвичи пришли в этот день в Музей Победы вместе со своими детьми, чтобы познакомить их с одним из важнейших событий нашей страны — Великой Отечественной войной. В борьбе с фашистским...
23 февраля 2022
«Своих не бросаем»: в Москве прошёл автопробег в поддержку ДНР и ЛНР
В Москве прошёл автопробег «Своих не бросаем». Акция посвящена признанию Российской Федерацией независимости ДНР и ЛНР. Автопробег стартовал в 22:00 от Воробьёвых гор. В нём приняли участие несколько десятков автомобилей, которые проехали в колонне с вывешенными флагами России, Донецкой и Луганской...
23 февраля 2022
Москва присоединилась к сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
В Москве в ресурсном центре «Мосволонтёр» открыт сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Любой желающий может стать добровольцем акции #МыВместе и принять участие в сборе гуманитарной помощи. В качестве гуманитарной помощи можно приносить продукты питания...
22 февраля 2022
Государственный музей Пушкина покажет друзей поэта — фоторепортаж
В Москве в Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке открывается новый выставочный проект «Друзья Пушкина». Выставка посвящена современникам поэта — его дружескому окружению в разные периоды жизни. На выставке зрители увидят портреты и личные вещи тех, с кем был связан Пушкин отношениями...
19 февраля 2022
Музей-заповедник «Горки Ленинские» — фоторепортаж
В 10 км от Москвы расположен музей-заповедник «Горки Ленинские». Эти места неразрывно связаны с жизнью и смертью В. И. Ленина. Государственный исторический музей-заповедник занимает территорию бывшей дворянской усадьбы Горки. В состав комплекса входит несколько объектов: музей-усадьба «Горки»...
16 февраля 2022
В здании налоговой инспекции в Москве произошёл пожар — фоторепортаж
В здании налоговой инспекции на юге Москвы произошло возгорание. Пожар был оперативно потушен. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 17:11. Пожарные расчёты прибыли на место происшествия спустя 5 минут. «По прибытию было установлено, что происходит возгорание в административном...
15 февраля 2022
«Русская зима» лёгкой атлетики — фоторепортаж
13 февраля в легкоатлетическом манеже ЦСКА прошёл традиционный турнир «Русская зима». За время существования «Русской зимы» участниками было установлено множество рекордов, в этом году соревнования прошли в тридцать первый раз. В столичном манеже встретились самые быстрые бегуны страны на...
14 февраля 2022
В Хамовниках появилась огромная снежная куча — фоторепортаж
Эта зима в Москве стала одной из самых снежных в истории метеонаблюдений. Коммунальные службы города ежедневно борются с последствиями снегопадов, правда, с переменным успехом. Жители района Хамовники уже не первый день жалуются на то, что в 1-м Архивном переулке образовалась огромная гора снега...
7 февраля 2022
Что в окнах новой Третьяковской галереи? Фоторепортаж
В Москве продолжается строительство нового музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи. Открытие запланировано к 2024 году, но каким будет музей, москвичи и гости столицы могут увидеть уже сейчас. Строительство нового здания Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной началось в...
7 февраля 2022
В атаку на ООН! Московская плитка вздыбилась на горожан — фоторепортаж
Давеча ООН присвоила Москве третье место в глобальном рейтинге лучших городов мира. А по таким показателям, как развитие инфраструктуры и качество жизни, столица и вовсе стала первой. Комментируя в своем блоге столь высокую оценку, Сергей Собянин уточнил, что международные эксперты среди прочего по...
4 февраля 2022
В Москве скромно простились с Виктором Мережко — фоторепортаж
В Центральном доме кинематографистов прошла церемония прощания с режиссёром, сценаристом, актёром, народным артистом России Виктором Мережко. Гражданская панихида продлилась чуть более часа. На ней присутствовала семья, друзья и коллеги, среди них актёр и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов...
3 февраля 2022
Всероссийские соревнования по джигитовке — фоторепортаж
1 февраля в конно-спортивном клубе «Звездный» прошли Всероссийские соревнования по джигитовке на «Кубок памяти атамана А. И. Острягина». Помериться силами приехали спортсмены-джигиты с разных уголков России. В соревнованиях приняли участие команды Москвы, Московской, Волгоградской, Тверской и...
2 февраля 2022
В Москве открывается Музей Павла и Сергея Третьяковых — фоторепортаж
29 января Третьяковская галерея открывает в Москве музей Павла и Сергея Третьяковых. Новый музей посвящен жизни и деятельности знаменитых коллекционеров. Открытие приурочено к 190-летию со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, а также к 165-летию Третьяковской галереи. Музей располагается в...
25 января 2022
Музей криптографии в Москве — фоторепортаж
В конце 2021 года в Москве открылся первый и единственный в России музей, посвященный криптографии. Криптография — это наука о методах конфиденциальности передачи информации и шифрования. В музее собрана уникальная коллекция шифровальной техники, средств передачи информации и документов. Основная...
22 января 2022
«Снег и лёд в Москве»: фоторепортаж
В парке Горького проходит международный фестиваль «Снег и лёд в Москве». В рамках фестиваля на Пушкинской набережной появится более 50 ледяных и снежных фигур. В течение дней работы фестиваля команды из России, Белоруссии, Финляндии, Италии и Узбекистана создают парк с ледяными фигурами. Вход на...
20 января 2022
Крещенские купания в Москве — фоторепортаж
Традиционные крещенские купания проходят в Москве. В этом году православным жителям города доступно для купания 57 купелей. Все купели для безопасности оборудованы мостками и лестницами, рядом установлены крытые шатры с обогревом, в которых искупавшиеся могут выпить горячего чая. У купелей дежурят...
19 января 2022
«Битва за Москву. Первая Победа!» в Музее Победы — фоторепортаж
В конце 2021 года в Музее Победы открылась новая экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Экспозиция, размещенная на 1200 кв. метрах, приурочена к 80-й годовщине Битвы за Москву в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Авторы выставки воссоздали исторические декорации для более чем 1700...
14 января 2022
«Виктор Цой. Путь героя»: выставка к 60-летию музыканта откроется в Манеже
Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» открывается 15 января в Центральном Выставочном Зале «Манеж». Проект приурочен к 60-летию со дня рождения музыканта. Байопик — это фильм-биография героя. Экспозиция в Манеже — не просто выставка личных вещей Цоя, а огромный мультимедийный проект...
14 января 2022
Люди несут цветы к посольству Казахстана в Москве — фоторепортаж
Люди несут цветы к посольству Казахстана в Москве. 10 января в Казахстане объявлен днём общенационального траура по погибшим в результате массовых беспорядков, начавшихся 2 января. Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости» Над...
10 января 2022