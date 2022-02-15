В здании налоговой инспекции на юге Москвы произошло возгорание. Пожар был оперативно потушен.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тушение пожара в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 17:11. Пожарные расчёты прибыли на место происшествия спустя 5 минут.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тушение пожара в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тушение пожара в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тушение пожара в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тушение пожара в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тушение пожара в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тушение пожара в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тушение пожара в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тушение пожара в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе

«По прибытию было установлено, что происходит возгорание в административном трёх-четырёхэтажном здании. Принятыми мерами в 18:12 пожар был локализован на площади 100 кв. м., в 18:39 пожар был полностью ликвидирован. В ликвидации пожара принимали участие 41 человек личного состава и 12 единиц поджаро-спасательной техники. Пострадавших на пожаре нет», — рассказал начальник управления по ЮАО ГУ МЧС Дмитрий Мельников.

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Причины пожара выясняются, на месте продолжают работать экстренные службы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тушение пожара в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тушение пожара в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тушение пожара в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе