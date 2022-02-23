В Москве прошёл автопробег «Своих не бросаем». Акция посвящена признанию Российской Федерацией независимости ДНР и ЛНР.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Участники автопробега «Своих не бросаем» в Москве
Автопробег стартовал в 22:00 от Воробьёвых гор. В нём приняли участие несколько десятков автомобилей, которые проехали в колонне с вывешенными флагами России, Донецкой и Луганской Республик, а также символикой с нанесением хештега #СВОИХНЕБРОСАЕМ.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
В акции приняли участие около 300 молодых людей
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Участники автопробега «Своих не бросаем» в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Участник автопробега «Своих не бросаем» в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Участники автопробега «Своих не бросаем» в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Участники автопробега «Своих не бросаем» в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Российские флаги
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР
«Сегодня молодёжь Москвы проводит акцию в поддержку признания ЛНР и ДНР как отдельных субъектов. В данном мероприятии принимает участие около 103 машин, это около 300 человек. Это молодые люди и студенты вузов Москвы», — рассказал руководитель общественной организации «Молодая гвардия» города Москвы Александр Лебедев.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Флаги ДНР и России
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР
Напомним, 21 февраля 2022 года на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе главы ЛНР и ДНР обратились к руководству России с просьбой признать независимость республик. Президент России Владимир Путин утвердил решение о признании независимости ЛНР и ДНР, между Россией и республиками были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.