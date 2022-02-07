Эта зима в Москве стала одной из самых снежных в истории метеонаблюдений. Коммунальные службы города ежедневно борются с последствиями снегопадов, правда, с переменным успехом.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 1-й Архивный переулок. Москва

Жители района Хамовники уже не первый день жалуются на то, что в 1-м Архивном переулке образовалась огромная гора снега. По мнению жителей района, коммунальные службы свезли к зданию архива снег, собранный со всех соседних улиц.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 1-й Архивный переулок. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 1-й Архивный переулок. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 1-й Архивный переулок. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 1-й Архивный переулок. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 1-й Архивный переулок. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 1-й Архивный переулок. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 1-й Архивный переулок. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 1-й Архивный переулок. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 1-й Архивный переулок. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 1-й Архивный переулок. Москва

На сегодняшний день высота снежной кучи достигла уже более 3 метров. Сугроб мешает прохождению не только пешеходов, но и автомобилей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 1-й Архивный переулок. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 1-й Архивный переулок. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 1-й Архивный переулок. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 1-й Архивный переулок. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 1-й Архивный переулок. Москва