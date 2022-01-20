В парке Горького проходит международный фестиваль «Снег и лёд в Москве». В рамках фестиваля на Пушкинской набережной появится более 50 ледяных и снежных фигур.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

В течение дней работы фестиваля команды из России, Белоруссии, Финляндии, Италии и Узбекистана создают парк с ледяными фигурами. Вход на фестиваль свободный, поэтому любой желающий может проследить создание скульптур от заготовки до готового произведения искусства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Кроме того, в парке ежедневно проходят мастер-классы по созданию фигур из снега и льда. А по выходным на сцене фестиваля проходят театрально-музыкальные представления. Расписания представлений можно посмотреть на сайте фестиваля.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мастер-класс. Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Снег и лёд в Москве». Парк Горького

Фестиваль продлится до 28 февраля.