Люди несут цветы к посольству Казахстана в Москве — фоторепортаж
10 января 2022
Люди несут цветы к посольству Казахстана в Москве. 10 января в Казахстане объявлен днём общенационального траура по погибшим в результате массовых беспорядков, начавшихся 2 января.
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Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Посольство Казахстана в Москве
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Люди несут цветы к посольству Казахстана
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Цветы у посольства Казахстана
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Над зданием приспущен флаг
Над зданием посольства Казахстана на Чистопрудном бульваре приспущен национальный флаг. В связи с напряжённой ситуацией в республике меры безопасности усилены, у здания дежурят наряды полиции.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
У посольства дежурит полиция
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Полицейские машины у посольства Казахстана
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Оцепление у посольства
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Люди несут цветы к посольству Казахстана
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Люди несут цветы к посольству Казахстана
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Посольство Казахстана в Москве
Напомним, 2 января 2022 года в Казахстане начались акции протеста. Поводом послужило резкое повышение цен на газ для автомобилей. Протест перерос в массовые беспорядки, столкновения с силовиками и мародёрство.