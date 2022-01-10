Люди несут цветы к посольству Казахстана в Москве. 10 января в Казахстане объявлен днём общенационального траура по погибшим в результате массовых беспорядков, начавшихся 2 января.

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Ярослав Чингаев ИА REGNUM Посольство Казахстана в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Люди несут цветы к посольству Казахстана

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Цветы у посольства Казахстана

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Над зданием приспущен флаг

Над зданием посольства Казахстана на Чистопрудном бульваре приспущен национальный флаг. В связи с напряжённой ситуацией в республике меры безопасности усилены, у здания дежурят наряды полиции.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У посольства дежурит полиция

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Полицейские машины у посольства Казахстана

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Оцепление у посольства

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Люди несут цветы к посольству Казахстана

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Люди несут цветы к посольству Казахстана

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Посольство Казахстана в Москве

Напомним, 2 января 2022 года в Казахстане начались акции протеста. Поводом послужило резкое повышение цен на газ для автомобилей. Протест перерос в массовые беспорядки, столкновения с силовиками и мародёрство.