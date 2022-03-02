Где производят всеми любимые ириски, конфеты «Мишка косолапый» и «Птичье молоко»? Фотокорреспондент ИА REGNUM посетил старейшие кондитерские фабрики Москвы, где производят одни из самых известных и любимых конфет россиян.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Производство конфет класса «Премиум» и «Супер-премиум». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Фабрика «Красный Октябрь» — одно из старейших кондитерских производств Москвы, которому более 170 лет. Официальной датой основания принято считать 1849 год, когда кондитер Фердинанд Теодор фон Эйнем«имел счастье поставлять» изделия своего мастерства к столу членов императорской семьи. За те изделия он удостоился высочайшего одобрения императрицы и великих княгинь, и уже через два года на Арбате начала работу его мастерская по изготовлению конфет и шоколада. После революции и национализации фабрика получила имя «Красный Октябрь» и уже к середине 1931 года стала самой крупной кондитерской фабрикой в Москве с числом рабочих 5000 человек.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конвейер с конфетами «Птичье молоко». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Упаковка конфет «Птичье молоко». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конвейер для производства марципановых сердец. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конвейер для производства марципановых сердец. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конвейер для производства марципановых сердец. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конвейер для производства марципановых сердец. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Марципановые сердца — конфеты Fruzipan. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Марципановые сердца — конфеты Fruzipan. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Производство конфет класса «Премиум» и «Супер-премиум». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Производство конфет класса «Премиум» и «Супер-премиум». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Производство конфет класса «Премиум» и «Супер-премиум». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Производство конфет класса «Премиум» и «Супер-премиум». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Производство конфет класса «Премиум» и «Супер-премиум». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Производство конфет класса «Премиум» и «Супер-премиум». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Производство конфет класса «Премиум» и «Супер-премиум». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Конфеты, выпускаемые фабрикой, известны не только в России, но и за её пределами. Один из самых известных шоколадов «Алёнка» начал выпускаться в 1965 году. Советские кондитеры разрабатывали шоколад, который бы пришёлся по душе детям и имел бы доступную цену. В нынешнее время шоколад производится по старому рецепту, но уже на современном высокотехнологичном оборудовании, что позволяет получать около 300 штук «Алёнки» в одну минуту.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конвейер с шоколадом «Аленка». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конвейер с шоколадом «Аленка». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конвейер с шоколадом «Аленка». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конвейер с шоколадом «Аленка». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конвейер с шоколадом «Аленка». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Упаковщик. Конвейер с шоколадом «Аленка». Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

На фабрике есть цеха, где мастера производят настоящие скульптуры и барельефы из натурального шоколада вручную. Руководит цехом известный российский шоколатье Владимир Коннэ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Изготовление скульптур из натурального шоколада. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Изготовление скульптур из натурального шоколада. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптуры из натурального шоколада. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптуры из натурального шоколада. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптуры из натурального шоколада. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптуры из натурального шоколада. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптуры из натурального шоколада. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»