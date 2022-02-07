В Москве продолжается строительство нового музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи. Открытие запланировано к 2024 году, но каким будет музей, москвичи и гости столицы могут увидеть уже сейчас.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Строительство нового здания Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной началось в 2014 году, к 2024 году планируется завершить комплекс отделочных работ и оснастить музей необходимым инженерным и мультимедийным оборудованием.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Здание спроектировано архитекторами «Моспроекта-4» под руководством А.В. Бокова. За концепцию художественного образа фасадов взялось архитектурное бюро SPEECH.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Как заявляют авторы проекта, «лицо» фасада — это его окна, а в случае с музеем окна уместны лишь там, где нет экспозиционных и архивных помещений, поскольку условия хранения и показа произведений искусства исключают прямой солнечный свет. В окнах нового здания можно будет увидеть репродукции известных картин. У окон-«картин» будет двойное остекление. Внутренний слой будет выполнять все необходимые теплоизоляционные функции, тогда как внешний слой собирается из крупноформатных стекол размером 3 на 6 метров, которые станут полотном для тематической инсталляции по мотивам собрания Третьяковской галереи, реализованной методом цифровой печати.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Облицовка фасадов нового музея выполнена из красного кирпича, рамы «картин» выполнены из белого камня.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Авторы проекта с помощью материала и цветовой гаммы подчеркивают преемственность архитектурного языка корпусов музея, построенных в разные периоды времени.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Площадь нового музейного комплекса более 35 тыс. кв. м, что позволит значительно увеличить выставочные и экспозиционные площади Третьяковской галереи. Помимо выставочных пространств, здесь разместятся реставрационные мастерские, хранилища, конференц-залы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание Третьяковской галереи

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин распорядился дополнительно проинвестировать проект на 8,12 млрд рублей. Общая стоимость комплекса составит 15,7 млрд рублей.