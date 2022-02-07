Что в окнах новой Третьяковской галереи? Фоторепортаж
В Москве продолжается строительство нового музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи. Открытие запланировано к 2024 году, но каким будет музей, москвичи и гости столицы могут увидеть уже сейчас.
Строительство нового здания Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной началось в 2014 году, к 2024 году планируется завершить комплекс отделочных работ и оснастить музей необходимым инженерным и мультимедийным оборудованием.
Здание спроектировано архитекторами «Моспроекта-4» под руководством А.В. Бокова. За концепцию художественного образа фасадов взялось архитектурное бюро SPEECH.
Как заявляют авторы проекта, «лицо» фасада — это его окна, а в случае с музеем окна уместны лишь там, где нет экспозиционных и архивных помещений, поскольку условия хранения и показа произведений искусства исключают прямой солнечный свет. В окнах нового здания можно будет увидеть репродукции известных картин. У окон-«картин» будет двойное остекление. Внутренний слой будет выполнять все необходимые теплоизоляционные функции, тогда как внешний слой собирается из крупноформатных стекол размером 3 на 6 метров, которые станут полотном для тематической инсталляции по мотивам собрания Третьяковской галереи, реализованной методом цифровой печати.
Облицовка фасадов нового музея выполнена из красного кирпича, рамы «картин» выполнены из белого камня.
Авторы проекта с помощью материала и цветовой гаммы подчеркивают преемственность архитектурного языка корпусов музея, построенных в разные периоды времени.
Площадь нового музейного комплекса более 35 тыс. кв. м, что позволит значительно увеличить выставочные и экспозиционные площади Третьяковской галереи. Помимо выставочных пространств, здесь разместятся реставрационные мастерские, хранилища, конференц-залы.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин распорядился дополнительно проинвестировать проект на 8,12 млрд рублей. Общая стоимость комплекса составит 15,7 млрд рублей.