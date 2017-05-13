1 февраля в конно-спортивном клубе «Звездный» прошли Всероссийские соревнования по джигитовке на «Кубок памяти атамана А. И. Острягина». Помериться силами приехали спортсмены-джигиты с разных уголков России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лошадь в солярии. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область

В соревнованиях приняли участие команды Москвы, Московской, Волгоградской, Тверской и Липецкой областей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка лошади. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Награды. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конно-спортивный клуб «Звездный». Московская область

Джигиты соревновались в двоеборье, включающем в себя два раздела «Специальная джигитовка» и «Вольная джигитовка».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Перед выступлением. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

В разделе «Специальная джигитовка» всадники продемонстрировали своё умение владеть различными видами кавалерийского оружия: пикой, шашкой, стрелять из пистолета и традиционного лука на скаку, а также метать нож.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Специальная джигитовка. Стрельба из лука. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

В другом, наиболее динамичном и зрелищном разделе соревнований «Вольная джигитовка» всадники показали сложные и яркие акробатические упражнения на резво скачущей лошади.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Падение. Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Наездница зацепилась за стремя. Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Девятилетняя участница. Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вольная джигитовка. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

В перерыве казаки подготовили для зрителей развлекательную программу с песнями и плясками и демонстрацией мастерства владения шашкой и нагайкой.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область