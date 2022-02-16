В 10 км от Москвы расположен музей-заповедник «Горки Ленинские». Эти места неразрывно связаны с жизнью и смертью В. И. Ленина.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Большой дом. Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

Государственный исторический музей-заповедник занимает территорию бывшей дворянской усадьбы Горки. В состав комплекса входит несколько объектов: музей-усадьба «Горки», музей крестьянского быта, мемориальный гараж, Научно-культурный центр «Музей В. И. Ленина», музей «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Большой дом. Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Большой дом. Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Большой дом. Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Северный флигель. Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

Архитектурно-парковый ансамбль усадьбы Горки занимает центральное место. Горки известны с середины XVI века, в течение нескольких столетий имение принадлежало роду Спасителевых. Интересно происхождение рода. В Москву в свите брата Софьи Палеолог, жены Ивана III, прибыл католический священник Саливатор, имя которого переводится как спаситель. В Москве он женился на русской и принял православие. Произошедшее настолько удивило царя, что тот пожаловал Саливатору село. Так возник род Спасителевых.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

В начале XIX века Горки перешли во владение Аграфены Алексеевны Дурасовой, сестры известного богача Николая Дурасова. При Аграфене Алексеевне был сформирован архитектурно-парковый ансамбль усадьбы Горки. Позже усадьба перешла сенатору Александру Писареву.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Любимая беседка В. И. Ленина. Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

В начале XIX века усадьбу приобрела вдова Саввы Морозова — Зинаида Григорьевна. При ней архитектурно-парковый ансамбль был реконструирован в стиле неоклассицизма. Работы велись при участии известных архитекторов Ф. Кольбе и Ф. Шехтеля. Были построены: хозяйственный двор, водонапорная башня, конюшни и парковые беседки. Горки стали образцовым фермерским хозяйством.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хозяйственный двор и гараж усадьбы. Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хозяйственные постройки. Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

После Октябрьской революции усадьба была национализирована. В 1918 году произошло покушение на В. И. Ленина, в результате которого он был ранен. Тогда Ленин впервые приехал в Горки, где он восстанавливался после ранения. Позже он приехал в усадьбу отдохнуть, а с 1923 года и до своей смерти Ленин жил в Горках постоянно.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Курганы вятичей. Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Засохший 700-летний дуб. Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

В заповеднике можно встретить ни один памятник В. И. Ленину. Одна из главных скульптур — это «Похороны вождя», автор С. Д. Меркулов, установленная в 1958 г. А недалеко от музея «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле» стоит памятник В. И. Ленину, который находился в Тайницком саду Кремля. В 1995 году он был демонтирован и перенесен в парк Музеон, а позже — в Горки Ленинские. Здесь же можно увидеть экспозицию «Монументальная пропаганда», которая представляет собой скульптурные изображения советских вождей, созданные в период с начала 1930-х по конец 1970-х годов лучшими мастерами советской эпохи: С. Д. Меркуровым, Н. А. Андреевым, В. Б. Пинчуком и А. Б. Кибальниковым. К сожалению, зимой большая часть памятников скрыта защитными конструкциями.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура «Похороны вождя». Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мемориальная аллея, по которой несли гроб вождя. Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник «Ленин в Кремле». Музей-усадьба «Горки». Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспозиция «Монументальная пропаганда». Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспозиция «Монументальная пропаганда». Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспозиция «Монументальная пропаганда». Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспозиция «Монументальная пропаганда». Горки Ленинские. Московская область

На территории заповедника Горки также находятся несколько фотовыставок и экспозиций под открытом небом, киногород и кинодеревня, которые были построены для съемок фильмов. Сейчас постройки обветшали, но все равно привлекают гуляющих, особенно для необычных и атмосферных фото.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка-инсталляция «Забытая война», посвященная Первой мировой войне. Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка-инсталляция «Забытая война», посвященная Первой мировой войне. Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка-инсталляция «Забытая война», посвященная Первой мировой войне. Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка-инсталляция «Забытая война», посвященная Первой мировой войне. Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка-инсталляция «Забытая война», посвященная Первой мировой войне. Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кинодеревня. Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Киногород. Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Киногород. Горки Ленинские. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Киногород. Горки Ленинские. Московская область

Стоимость входа на территорию заповедника составляет 50 рублей. На территории заповедника есть кафе, гостиница. Добраться из Москвы можно только на автобусах и маршрутных такси от станции метро «Домодедовская».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм Первосвятителей Московских. Горки Ленинские. Московская область