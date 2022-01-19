Традиционные крещенские купания проходят в Москве. В этом году православным жителям города доступно для купания 57 купелей.
Все купели для безопасности оборудованы мостками и лестницами, рядом установлены крытые шатры с обогревом, в которых искупавшиеся могут выпить горячего чая. У купелей дежурят медицинские работники, сотрудники полиции и МЧС.
В Северо-Восточном административном округе ежегодно оборудуют купель в Дворцовом пруду парка «Останкино». Освящение купели прошло после завершения торжественной службы в храме Живоначальной Троицы в Останкино, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Крещенская вода. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Подготовка купели. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Крещенская вода. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Крещенская вода. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Служба в храме. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Служба в храме. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Крестный ход. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Студенты Духовной семинарии первыми вошли в воду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Спасатели. Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Сотрудники полиции. Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Полевая кухня. Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Напомним, все желающие смогут окунуться в купели в течение суток: начиная с 18:00 18 января и до 18:00 19 января. В народе считается, что освящённая в крещенскую ночь вода способна очистить тело и дух от грехов.