Традиционные крещенские купания проходят в Москве. В этом году православным жителям города доступно для купания 57 купелей.

Все купели для безопасности оборудованы мостками и лестницами, рядом установлены крытые шатры с обогревом, в которых искупавшиеся могут выпить горячего чая. У купелей дежурят медицинские работники, сотрудники полиции и МЧС.

В Северо-Восточном административном округе ежегодно оборудуют купель в Дворцовом пруду парка «Останкино». Освящение купели прошло после завершения торжественной службы в храме Живоначальной Троицы в Останкино, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крещенская вода. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка купели. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крещенская вода. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крещенская вода. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Служба в храме. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Служба в храме. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крестный ход. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Студенты Духовной семинарии первыми вошли в воду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спасатели. Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сотрудники полиции. Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Полевая кухня. Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва

Напомним, все желающие смогут окунуться в купели в течение суток: начиная с 18:00 18 января и до 18:00 19 января. В народе считается, что освящённая в крещенскую ночь вода способна очистить тело и дух от грехов.