В Москве в Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке открывается новый выставочный проект «Друзья Пушкина».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Друзья Пушкина». Государственный музей А. С. Пушкина. Москва

Выставка посвящена современникам поэта — его дружескому окружению в разные периоды жизни. На выставке зрители увидят портреты и личные вещи тех, с кем был связан Пушкин отношениями, в основе которых лежала духовная близость и общие интересы. Среди экспонатов выставки — картины, гравюры и литографии, в которых предстает Россия пушкинского времени. Все экспонаты выставки — из уникальной коллекции Музея Пушкина.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портреты сестры А. С. Пушкина — Ольги Сергеевны Павлищевой, и отца поэта — Сергея Львовича Пушкина. Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Воротник, принадлежащий О. С. Павлищевой, сестре А. С. Пушкина. Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портрет Арины Родионовны Яковлевой. Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Главные символы экспозиции, объединяющие пространство трёх залов выставки в единое целое, — стол и зеркала. Стол — предмет обихода, чаще всего ассоциируемый с представлением о дружеском времяпровождении. А зеркала — элемент, в котором отражаются портреты современников Александра Сергеевича, да и мы сами.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портрет А. П. Бакунина. Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Книги П. А. Жуковского. Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Книги Евгения Баратынского. Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Структурно выставка разделена на несколько разделов. Первый раздел посвящен пребыванию Пушкина в Михайловском, куда он был сослан. Это было одинокое время для поэта, несмотря на то, что к нему приезжали лицейские друзья и он вёл переписку. В этом же разделе представлены изображения членов семьи Пушкина.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портрет А. Н. Раевского. Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портрет А. А. Дельвига. Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Следующий центральный раздел посвящен лицейскому периоду Пушкина. В воспоминаниях поэта и в его поэзии лицей предстаёт как идеальное царство дружбы. А. А. Дельвиг, И. И. Пущин, В. К. Кюхельбекер — лицеисты, с которыми у Пушкина сложилась прочная дружба.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петр Вяземский, Евгений Баратынский, Василий Жуковский. Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портрет К. К. Данзаса. Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портрет Алексея Николаевича Вульфа. Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портрет Елизаветы Михайловны Хитровой. Выставка «Друзья Пушкина». Москва

В разделе, посвященном южной ссылке поэта, главный персонаж — А. Н. Раевский, дружба с которым в Одессе была далека от тех привязанностей, к которым поэт привык.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Отдельные разделы посвящены дружеским отношениям Александра Сергеевича с декабристами и его общению с участниками литературных и театральных обществ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Друзья Пушкина». Москва

Выставка будет открыта с 19 февраля по 31 июля. Стоимость билета на выставку 200 рублей. Проход осуществляется по QR-коду.