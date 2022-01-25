29 января Третьяковская галерея открывает в Москве музей Павла и Сергея Третьяковых. Новый музей посвящен жизни и деятельности знаменитых коллекционеров.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Особняк в 1-м Голутвинском переулке. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Особняк в 1-м Голутвинском переулке. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Открытие приурочено к 190-летию со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, а также к 165-летию Третьяковской галереи. Музей располагается в двухэтажном особняке в 1-м Голутвинском переулке. Здесь в 1832 году и родился Павел, а в 1834 году — Сергей. В советское время в особняке находились коммунальные квартиры, а позже дом стоял заброшенным. Уже в наше время особняк отреставрировали.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Под стеклянным полом виден подвал. Особняк в 1-м Голутвинском переулке. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Музей создавался как репрезентативный исторический дом. Отсутствие архивных документов не позволило с точностью воссоздать обстановку дома на момент жизни в нём Третьяковых. Тем не менее здесь выставлены экспонаты, хоть и не имеющие непосредственного отношения к этому дому, но связанные с жизнью коллекционеров.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мультимедийный зал «Семейный альбом». Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мультимедийный зал «Семейный альбом». Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мультимедийный зал «Семейный альбом». Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мультимедийный зал «Архив предпринимателя». Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мультимедийный зал «Архив предпринимателя». Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мультимедийный зал «Архив предпринимателя». Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мультимедийный зал «Каталог коллекции». Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мультимедийный зал «Каталог коллекции». Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал, где встречаются картины из коллекций Павла и Сергея Третьяковых

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал, где встречаются картины из коллекций Павла и Сергея Третьяковых

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал, где встречаются картины из коллекций Павла и Сергея Третьяковых

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Алексей Максимов. Богоматерь с младенцем. Зал, где встречаются картины из коллекций Павла и Сергея Третьяковых

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Илья Репин. Портрет Павла Михайловича Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валентин Серов. Портрет Сергея Михайловича Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Экспозиция музея разделена на исследовательские «лаборатории» для посетителей и «театр вещей». Архивные документы и фотографии — основа для мультимедийных программ, расположенных на первом этаже: «Семейный альбом», «Архив предпринимателя», «Каталог коллекции». В этих залах рассказывается о семье, предпринимательстве и истории коллекций братьев Третьяковых. Мемориальные предметы, принадлежавшие Павлу и Сергею Третьяковым, и произведения из их коллекций представлены на втором этаже.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кабинет С. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кабинет С. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кабинет С. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кабинет С. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Счет С. М. Третьякову за покупку картин. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кабинет С. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кабинет С. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кабинет С. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кабинет П. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кабинет П. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кабинет П. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кабинет П. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кабинет П. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кабинет П. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Библиотека П. М. Третьякова. Музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве