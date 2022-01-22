В конце 2021 года в Москве открылся первый и единственный в России музей, посвященный криптографии.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей криптографии в Москве

Криптография — это наука о методах конфиденциальности передачи информации и шифрования. В музее собрана уникальная коллекция шифровальной техники, средств передачи информации и документов. Основная экспозиция состоит из интерактивных и кинетических инсталляций, обучающих игровых экспонатов и разнообразного мультимедиаконтента. Посетители музея могут разгадать криптографические загадки, обнаружить взаимосвязь криптографии и важных исторических событий, заглянуть в будущее. В музее несколько залов, поделенные на эпохи. Зал «Криптографии в цифровую эпоху» посвящён XXI веку. Зал «Криптография в индустриальную эпоху» рассказывает о развитии информационных технологий и криптографии с конца XIX века до 1990-х. Зал «Домашинная криптография» даёт подробную картину периода, когда основными каналами передачи информации были гонцы и почтовые службы. В последнем зале «Протокриптография» речь идёт о древнейших способах шифрования в мировой истории: от шифра Цезаря до алхимических криптограмм.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Криптография в цифровую эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Криптография в цифровую эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Криптография в цифровую эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Криптография в цифровую эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Биттеркоин, старый калькулятор, который был взломан чтобы стать майнером. Зал «Криптография в цифровую эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стойка электронной цифровой вычислительной машины УРАЛ-1. Зал «Криптография в цифровую эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Криптография в цифровую эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Криптография в цифровую эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Криптография в цифровую эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зона для релаксации. Зал «Криптография в цифровую эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Криптография в индустриальную эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Телеграф. Зал «Криптография в индустриальную эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московский терминал горячей линии Москва-Вашингтон. Зал «Криптография в индустриальную эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Криптография в индустриальную эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Телефон Bell Labs A-3. Зал «Криптография в индустриальную эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Схема развития секретных линий связи в СССР. Зал «Криптография в индустриальную эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Криптография в индустриальную эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Криптография в индустриальную эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Шифровальная машина Энигма. Зал «Криптография в индустриальную эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Криптография в индустриальную эпоху». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Цилиндр Джефферсона. Зал «Домашинная криптография». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Домашинная криптография». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Домашинная криптография». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Протокриптография». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Протокриптография». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Протокриптография». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Протокриптография». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Протокриптография». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей криптографии в Москве

Музей находится в здании, которое в СССР занимала спецтюрьма НИИ Связи или Марфинская «шарашка». «Шарашка» занималась созданием аппаратуры для радиоразведки и шифрования. В этой тюрьме отбывал срок Александр Солженицын, и в своем романе «В круге первом» он описал её. В музее представлена отдельная экспозиция, посвященная истории Марфинской «шарашки».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал, посвященный истории Марфинской «шарашки». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал, посвященный истории Марфинской «шарашки». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал, посвященный истории Марфинской «шарашки». Музей криптографии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал, посвященный истории Марфинской «шарашки». Музей криптографии в Москве

В музее до 18 февраля 2022 года работает выставка «Ваше сообщение отправлено». На выставке посетители увидят различные художественные высказывания на тему коммуникации и гиперподключенности в современном мире. Главный экспонат выставки — это масштабная инсталляция «Машина Немезиды» английского художника Stanza — предлагает взглянуть на современный мир как на кибермегаполис, ландшафт которого создан из электронных плат, в которые встроены сенсоры, считывающие различные данные из окружающего мира.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Инсталяция «Машина Немезиды». Выставка «Ваше сообщение отправлено». Музей криптографии в Москве

Вход в музей по QR-коду. Стоимость посещения музея для взрослых — 500 рублей, для школьников — 150 рублей. Предусмотрены скидки и льготы. Также в музее проходят экскурсии. Более подробную информацию можно узнать на сайте музея.