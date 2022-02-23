В День защитника Отечества в музее Победы на Поклонной горе прошла большая праздничная программа.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вечный огонь. Музей Победы. Москва

Многие москвичи пришли в этот день в Музей Победы вместе со своими детьми, чтобы познакомить их с одним из важнейших событий нашей страны — Великой Отечественной войной. В борьбе с фашистским захватчиком советский народ показал всему миру, что значит быть защитником Отечества.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал Славы. Музей Победы. Москва

Гости музея смогли увидеть уникальную экспозицию музея, состоящую из множества уникальных разделов, в их числе диорамы и реликвии тех лет.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал Памяти и Скорби. Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Книга Памяти. Зал Памяти и Скорби. Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспозиция «Подвиг Армии». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспозиция «Подвиг Армии». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Интерактивная панель. Экспозиция «Подвиг Армии». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Медаль «Золотая Звезда» и кортик Героя Советского Союза А. П. Позднякова. Экспозиция «Подвиг Армии». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспозиция «Подвиг Армии». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Диорама «Битва за Москву». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Диорама «Сталинградская битва». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Диорама «Блокада Ленинграда». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Диорама «Форсирование Днепра». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Диорама «Битва за Берлин». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зал «Лица Победы». Музей Победы. Москва

Для детей музей подготовил тематические квесты. Любой желающий мог познакомиться с образцами вооружения и техники тех времен и пострелять в интерактивном тире из легендарного пистолета-пулемета ППШ-41.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Квесты в музее. Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Интерактивный тир. Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Интерактивный тир. Музей Победы. Москва

В Зале полководцев прошёл праздничный концерт «Служить России». В концерте выступили участники детского фестиваля патриотического творчества «Журавли Победы». Заслуженный артист России Владимир Михайлов передал в фонд музея семейную реликвию — аккордеон, принадлежащий его маме. С ним она выступала на фронтах во время Великой Отечественной войны.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Заслуженный артист России Владимир Михайлов передает в фонд музея аккордеон, с которым его мама выступала на фронтах Великой Отечественной войны

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва

ММОО «Поисковое объединение «Тризна» представило однодневную выставку военных трофеев. Поисковики показали реликвии, обнаруженные в местах боев Московской, Смоленской и Тверской областях.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка военных трофеев. Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка военных трофеев. Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка военных трофеев. Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка военных трофеев. Музей Победы. Москва

Также 23 февраля в музее открылась выставка молодых художников-монументалистов «Путь воина». На выставке представлено около 40 монументальных работ семи молодых авторов — выпускников Санкт-Петербургской Академии художеств. Свои работы преставили Роман Абдулин, Милада Копелиович, Сергей Некрасов, Марат Кесаев, Чермен Гугкаев, Александр Новоселов, Рустам Яхиханов. Все эти картины в разных техниках объедены одной идеей — благодарностью поколению победителей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM М. Т. Копелиович. Триптих «Опаленные войной». Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM М. Т. Копелиович. Триптих «Опаленные войной». Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гости выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ветераны на открытии выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гости выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва

В День защитника Отечества вход для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов РФ, курсантов и кадетов был бесплатным.