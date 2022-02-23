В День защитника Отечества в музее Победы на Поклонной горе прошла большая праздничная программа.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Вечный огонь. Музей Победы. Москва
Многие москвичи пришли в этот день в Музей Победы вместе со своими детьми, чтобы познакомить их с одним из важнейших событий нашей страны — Великой Отечественной войной. В борьбе с фашистским захватчиком советский народ показал всему миру, что значит быть защитником Отечества.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Зал Славы. Музей Победы. Москва
Гости музея смогли увидеть уникальную экспозицию музея, состоящую из множества уникальных разделов, в их числе диорамы и реликвии тех лет.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Зал Памяти и Скорби. Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Книга Памяти. Зал Памяти и Скорби. Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Экспозиция «Подвиг Армии». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Экспозиция «Подвиг Армии». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Интерактивная панель. Экспозиция «Подвиг Армии». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Медаль «Золотая Звезда» и кортик Героя Советского Союза А. П. Позднякова. Экспозиция «Подвиг Армии». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Экспозиция «Подвиг Армии». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Диорама «Битва за Москву». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Диорама «Сталинградская битва». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Диорама «Блокада Ленинграда». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Диорама «Форсирование Днепра». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Диорама «Битва за Берлин». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Зал «Лица Победы». Музей Победы. Москва
Для детей музей подготовил тематические квесты. Любой желающий мог познакомиться с образцами вооружения и техники тех времен и пострелять в интерактивном тире из легендарного пистолета-пулемета ППШ-41.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Квесты в музее. Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Интерактивный тир. Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Интерактивный тир. Музей Победы. Москва
В Зале полководцев прошёл праздничный концерт «Служить России». В концерте выступили участники детского фестиваля патриотического творчества «Журавли Победы». Заслуженный артист России Владимир Михайлов передал в фонд музея семейную реликвию — аккордеон, принадлежащий его маме. С ним она выступала на фронтах во время Великой Отечественной войны.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Заслуженный артист России Владимир Михайлов передает в фонд музея аккордеон, с которым его мама выступала на фронтах Великой Отечественной войны
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва
ММОО «Поисковое объединение «Тризна» представило однодневную выставку военных трофеев. Поисковики показали реликвии, обнаруженные в местах боев Московской, Смоленской и Тверской областях.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Выставка военных трофеев. Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Выставка военных трофеев. Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Выставка военных трофеев. Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Выставка военных трофеев. Музей Победы. Москва
Также 23 февраля в музее открылась выставка молодых художников-монументалистов «Путь воина». На выставке представлено около 40 монументальных работ семи молодых авторов — выпускников Санкт-Петербургской Академии художеств. Свои работы преставили Роман Абдулин, Милада Копелиович, Сергей Некрасов, Марат Кесаев, Чермен Гугкаев, Александр Новоселов, Рустам Яхиханов. Все эти картины в разных техниках объедены одной идеей — благодарностью поколению победителей.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
М. Т. Копелиович. Триптих «Опаленные войной». Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
М. Т. Копелиович. Триптих «Опаленные войной». Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Гости выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Ветераны на открытии выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Гости выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва
В День защитника Отечества вход для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов РФ, курсантов и кадетов был бесплатным.