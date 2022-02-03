В Центральном доме кинематографистов прошла церемония прощания с режиссёром, сценаристом, актёром, народным артистом России Виктором Мережко.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центральный дом кинематографистов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центральный дом кинематографистов

Гражданская панихида продлилась чуть более часа. На ней присутствовала семья, друзья и коллеги, среди них актёр и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, режиссер Вера Токарева, каскадёр Игорь Панин, художник Никас Сафронов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Евгений Герасимов. Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Евгений Герасимов. Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Игорь Панин. Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вера Токарева. Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Людмила Зайцева. Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Виктор Мережко — автор сценариев к десяткам кинокартин, среди наиболее известных «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Уходя — уходи», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Линия жизни». Много лет проработал на телевидении, в 1989—1995 годах вёл популярную в те годы программу «Кинопанорама».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Никас Сафронов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко

Напомним, Мережко скончался 30 января 2022 года от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 84 года. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой.