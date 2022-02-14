13 февраля в легкоатлетическом манеже ЦСКА прошёл традиционный турнир «Русская зима». За время существования «Русской зимы» участниками было установлено множество рекордов, в этом году соревнования прошли в тридцать первый раз.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Балет «Тодес». Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Символ соревнований Рузи. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

В столичном манеже встретились самые быстрые бегуны страны на дистанциях от 60 до 2000 метров, сильнейшие толкатели ядра, а также прыгуны с шестом и в длину.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бег с барьерами. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бег с барьерами. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фальстарт. Бег с барьерами. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бег с барьерами. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тройной прыжок. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тройной прыжок. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тройной прыжок. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тройной прыжок. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зрители. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Были разыграны 14 комплектов наград. Беговые дисциплины: 60 метров (мужчины и женщины), 60 метров с барьерами (мужчины и женщины), 300 метров (женщины), 500 метров (мужчины), 1000 метров (женщины) и 2000 метров (мужчины). В технических дисциплинах заявлены следующие виды: прыжок с шестом (мужчины и женщины), прыжок в длину (мужчины), тройной прыжок (женщины) и толкание ядра (мужчины и женщины).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бег. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бег. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бег. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бег. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бег. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бег. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бег. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зрители. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

В этом году призовой фонд составил: 50 тысяч рублей для победителя, 30 тысяч рублей серебряному призёру и 20 тысяч рублей бронзовому призёру.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Толкание ядра. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прыжок с шестом. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прыжок с шестом. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прыжок с шестом. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прыжок с шестом. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прыжок с шестом. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Савелий Савлуков стал победителем «Русской зимы» в беге на 500 м, установив высшее достижение страны — 1:01.25. Кристина Макаренко обновила рекорд «Русской зимы» по количеству побед среди женщин, в седьмой раз победив в беге на 60 м — 7.24. Константин Шабанов стал единоличным лидером по количеству побед на «Русской зиме» среди мужчин, в седьмой раз победив в беге на 60 м с/б — 7.71

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прыжок в длину. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прыжок в длину. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прыжок в длину. Соревнования по легкой атлетике «Русская зима». Москва