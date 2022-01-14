В конце 2021 года в Музее Победы открылась новая экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Экспозиция, размещенная на 1200 кв. метрах, приурочена к 80-й годовщине Битвы за Москву в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей Победы. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Интерактивная панель. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Авторы выставки воссоздали исторические декорации для более чем 1700 экспонатов. Среди них — личные вещи генерала Доватора, генерал-лейтенанта Ефремова, драматурга Розова и многих других. Экспозиция включает 5 трёхмерных интерактивных панорам, 24 мультимедийных комплекса, 4 фильма-реконструкции. В интерактивных панелях представлено более 3500 фотографий, более 1000 отсканированных документов, свыше 2000 справочных материалов. В экспозиции участвуют живые герои, с которыми посетители могут взаимодействовать.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Квартира перед войной. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Квартира перед войной. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Квартира перед войной. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Призывной пункт. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Народное ополчение. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рубеж обороны. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рубеж обороны. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM В землянке. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM «Отстоим Москву!». Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM «Отстоим Москву!». Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Театр Вахтангова. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Художники Кукрыниксы. «Отстоим Москву!». Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Детский сад. «Отстоим Москву!». Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Детский сад. «Отстоим Москву!». Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM «Отстоим Москву!». Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Выставка разделена на 9 разделов, которые показывают историю обороны Москвы. Посетители могут увидеть быт московской квартиры за миг до войны и то, как проходил отбор в народное ополчение. Два больших раздела посвящены столице во время наступления немцев на Москву: что происходило на улицах города и в метро. Ну и конечно, главный раздел посвящён битве за Москву.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вход в метро. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Метро «Маяковская». Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Метро «Маяковская». Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Метро «Маяковская». Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Первая победа. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Первая победа. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Первая победа. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Первая победа. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Галерея бессмертия. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва

Вход в Музей Победы осуществляется по QR-коду. На экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!» можно попасть только в составе экскурсионных групп. Стоимость экскурсии — 400 рублей на человека. Экскурсия длится 1 час 15 минут.