В Москве в ресурсном центре «Мосволонтёр» открыт сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Любой желающий может стать добровольцем акции #МыВместе и принять участие в сборе гуманитарной помощи.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

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В качестве гуманитарной помощи можно приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Для детей можно оставить разные игрушки, книги и канцелярские товары. Так, можно принести:

— воду бутилированную (объемом от 0,5 до 25 литров);

— сухое детское питание (смеси);

— продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы);

— одноразовую посуду;

— средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники);

— полотенца и постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни);

— детские канцелярские принадлежности (раскраски), книги и игрушки.

Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания — с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ресурсный центр «Мосволонтёр»

Штаб работает ежедневно с 10:00 до 19:00 и расположен по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1.

Также места сбора открыты в 11коворкинг-центрах НКО.