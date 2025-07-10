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Таисия Светличная
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Последние публикации
Охота на агентов Кремля. Как украинский бизнес «доят» на делах о госизмене
В апреле 2022 года ведущее украинское B2B издание опубликовало разгромную статью, в которой утверждалось, что отец начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого ведет совместный бизнес по газу с неким чешским миллиардером, который, в свою очередь, является партнером...
10 июля 2025
«Голодные игры» по-украински: банковская тайна отомрёт, а налоги задавят
«Налога на старые туфли», когда украинские граждане должны платить налог с продажи на интернет-барахолках своих поношенных вещей, оказалось мало. Денег на содержание страны власти отчаянно не хватает, минфин Украины уже сейчас дает прогноз на 2026 год: непокрытая потребность бюджета в деньгах может...
7 июля 2025
Месть «бывших». Офис Зеленского натравливает «азовцев»* друг на друга
Когда командир бывшей Третьей штурмовой бригады (а ныне уже корпуса) Андрей Билецкий ** объявил о проведении уличного митинга в Киеве 28 июня, многие напряглись. Поскольку в руках у бывшего «азовца» находится реальная власть: указанное подразделение является самым медийным и при этом считается...
30 июня 2025
Минус олигарх, плюс литий. Украина готовится к перезагрузке правительства
Если кому-то не хватало остроты в украинской политической жизни, то теперь жаловаться не на что. В течение всего недели украинский политикум залихорадило после внезапной смены генерального прокурора и завертевшейся идеи отставки правительства, которое на данный момент возглавляет безусловный...
18 июня 2025
Свастика против радуги. Как на Украине гей-повестку прикрывают патриотизмом
Гей-парад в Киеве, несмотря сначала на угрозы теракта, а затем на агрессивные действия националистов, всё равно состоялся. Только на этот раз организаторы решили мимикрировать под текущую обстановку, заявив, что на Михайловской площади, у главного храма политической ПЦУ, пройдет не марш, а...
8 июня 2025
Слон в подсудной лавке. Как Порошенко прятал от Зеленского миллиарды у жены
На Украине — новый виток раскулачивания знаковых политических конкурентов Зеленского. На этот раз — Петра Порошенко *, которого придавило слоном. И это не шутка. Попав под персональные санкции, один из богатейших людей страны и бывший её президент решил спасти свое имущество от ареста и конфискации...
5 июня 2025
Птица схематозного полёта. История Мадяра от зернотрейдинга до беспилотья
В числе новых перестановок в украинской армии две наиболее интересные фигуры — генерал Михаил Драпатый, ставший командующим объединенных сил, и командир отдельного батальона ударных беспилотных авиасистем «Птицы Мадьяра» Роберт Бровди, который и есть «Мадяр», то есть венгр по-украински. С Драпатым...
4 июня 2025
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