Украину трясет в коррупционной лихорадке. Как уже известно, под прицел попал личный друг Зеленского, его партнер по бизнесу до вхождения во власть, а теперь, как его окрестили, и главный «кошелек» — Тимур Миндич.

Человек, всегда остававшийся в тени, а потому практически неизвестный широкой публике. Теперь находящейся в легких сомнениях — не «фунт» ли это, на которого просто спихнули всю ответственность?

Тем более что бывший хозяин и Зеленского, и Миндича — опальный олигарх Игорь Коломойский*, уже два с лишним года сидящий в СИЗО, на днях сообщил журналистам, что Тимур — «хороший парень», но одновременно «идиот» и «чистый черт», а не глава мафии. Поэтому, по мнению Игоря Валерьевича, у которого нынешний герой всех новостей заведовал кухней и гардеробом, именно «стрелочник».

Хотя «Беня», люто ненавидящий зарвавшегося актера, который некогда развлекал его братву на корпоративах, и дает против него показания в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), до конца ему верить нельзя, в данном случае он говорит плюс-минус правду.

Собеседник ИА Регнум в Днепропетровске, бывший старший офицер уголовного розыска, подтвердил, что при могущественном олигархе Миндич исполнял роль доверенного лица.

«У человека такого склада, как Игорь Валерьевич, есть люди, которые выполняют не криминал всякий, а нормальную деятельность. То есть это персонаж, которому можно сказать, «поезжай туда, забери чемодан и отвези», и он доедет из пункта А в пункт Б, и в чемодан не залезут чей-то нос и корявые пальцы. То есть это человек для особых поручений — в том числе шашлыки организовать»,— говорит он.

Естественно, на доверенное лицо перебрасывают определенные активы или ставят его для контроля над каким-то бизнесом. И на Миндича у олигарха было оформлено 9% доли зарегистрированной в Белизе компании Herley Traiding Limited, связанной с медиахолдингом «1+1 Media».

И это лишь то, что на виду.

Таким образом, у Зеленского на надежного и проверенного человека тоже могло быть что-то оформлено. Точнее, уже не «могло быть», а точно оформлено.

А познакомил будущего президента с действующим могущественным олигархом именно Миндич: с Зеленским они почти ровесники и земляки, Миндичу 46 лет, он уроженец Днепропетровска, из классической еврейской семьи.

О «хорошем парне» сохранились упоминания как о выпускнике образовательной программы «Ор Авнер» (в публикациях о финансовой поддержке Миндичем сервиса знакомств для желающих вступить в брак Mazeltov). А вот подтвержденных данных о высшем образовании в открытых источниках мы не нашли.

Естественно, жизнь не оставила парня торговать трусами на рынке. Через связи родителей, занимавшихся бизнесом, и «Менору» (крупнейший в мире еврейский комплекс в Днепропетровске, построенный на деньги Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова) он просочился к Игорю Валерьевичу, помогая ему в разных делах.

Например, включая «Скайп» во время видеосозвона якобы с донецким повстанцем Павлом Губаревым (потом оказалось, что это был розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса, которым «Беня» наговорил кучу крамольных вещей).

Такая ситуация вполне естественна для еврейской общины: один из богатейших людей Украины, уроженец Харькова и президент Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович тоже окружал себя в первую очередь «своими».

Естественно, молодому Миндичу хотелось чего-то большего, поэтому он пытался ухаживать за дочерью Коломойского — Анжеликой (а также, по слухам, за дочерью партнера Боголюбова). Королем так и не стал — богатая наследница вышла замуж за более симпатичного израильского бизнесмена Олега Бокоева, с которым познакомилась во время учебы в Женеве.

Зато нашел себе вариант не сильно хуже — Тимур женился на Екатерине Вербер, чья родня также была при деньгах и статусе. Теща — Алла Вербер — была известной российской предпринимательницей в сфере моды, работала фэшн-директором московского ЦУМа и была вице-президентом компании Mercury, продающей предметы роскоши.

В одном из интервью она охарактеризовала зятя как человека, который любит праздники, торжества и «чтобы все было роскошно». Даже бракосочетание, состоявшееся в Иерусалиме, растянулось на четыре дня, а число приглашённых гостей достигло пятисот.

Страсть к роскоши иногда принимала причудливые формы: своим детям Миндич выбрал имена Мишель, Элизабет и Майкл. Супруга, родившаяся в США (и поэтому имеющая гражданство по рождению), не отставала и завела в Киеве монобутики мировых люксовых брендов — Balmain, Dolce Gabbana, Saint Laurent, Polo Ralph Lauren.

Зеленский же появился в этой истории в 2008 году на волне своего актерского успеха, и к шефу его привел именно Тимур, который затем стал совладельцем продюсерского центра «Студия «95 квартал». Основателем компании, напомним, был сам Владимир Зеленский, а участие там человека Коломойского — тоже очевидно классическая история, когда доверенное лицо контролирует побочный бизнес и обеспечивает коммуникации.

Так в 2012 году «Студия «95 квартал» заключила с телеканалом Коломойского «1+1» договор на производство развлекательных программ. «Игорь Валерьевич его конкретно ввел в правление, когда «Зе» работал на него, чтобы и там прогонять деньги через офшоры, и на месте был его человек, который в случае суда или если поругаются, мог решить проблемы», — поясняет бывший опер из Днепропетровска.

Тем не менее с будущим президентом у Миндича сложились теплые дружеские отношения, что отлично характеризует персонажа: он покладистый, добрый и отлично со всеми ладит. Так что в 2019 году Зеленский передал свою долю в «Квартале» именно ему.

А во время избирательной кампании друг всячески опекал идущего в большую политику комика. Именно на его «Мерседесе» кандидат приехал в лабораторию на сдачу анализов на наличие запрещенных веществ. После инаугурации они продолжали активно общаться.

Более того, Миндич настолько хорошо вписался в новую реальность, что в какой-то момент стал отвечать у Зеленского за кадровые вопросы. Именно с его подачи назначались министрами «надежные люди». Такая ситуация привела к тому, что кабмин Украины в кругах осведомленных людей стали называть «кабминдичем».

Теперь в таком же стиле называют несуществующие ракеты, на которых украдены миллионы: «Фламиндич».

Как писал медиаресурс «Украинская правда», президент и бизнесмен проводили вместе выходные, в том числе на шашлыках — «отдохнуть душой», а в начале 2021 года Зеленский даже отмечал свой день рождения в квартире друга. Эта квартира — одна из четырех, которыми владеет Миндич в элитном многоквартирном доме рядом с Верховной радой по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, 9а.

Именно в одной из этих «нехороших» квартир, как впоследствии окажется, и поставят прослушивающую аппаратуру детективы НАБУ, чтобы фиксировать все разговоры бизнес-партнера Зеленского, брать на заметку визитеров и собирать «папку» на окружение Миндича и на «серого кардинала» Андрея Ермака, как раз появившегося на новой порции записей.

И в итоге — на самого Зеленского.

Как подробно рассказывало ИА Регнум, Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вели расследование 15 месяцев, начав его еще летом 2024 года. Ему дали кодовое название «Мидас». Эти усилия привлекли внимание Зеленского, он почуял опасность и 22 июля 2025 года продавил через свою карманную Верховную раду закон, которым ограничил полномочия и НАБУ, и САП.

Теперь прокуратура публикует записи с секретного совещания, где Ермак (которому Тимур тоже помог зайти в ОП и возглавить его) дает указания, как «мочить» антикоррупционные структуры, и понятно, что ниточка будет виться дальше.

Но она бы никуда не вилась, если бы сначала не был тщательнейшим образом проработан Тимур Михайлович, который имел псевдоним Карлсон и был назван руководителем преступной группировки, занимавшейся воровством государственных денег, подкупом чиновников и силовиков, укрывательством подельников, «отмывом» украденных денег и выводом их за рубеж.

Основная сфера «деятельности» этой преступной группировки — энергетика и контракты на производство беспилотников с минобороны. И еще, конечно, супермощных ракет «в три раза круче «Томагавка». Кстати, уровень цинизма отлично показывает кейс с повышением тарифов на электричество для населения «на восстановление и развитие энергетической инфраструктуры, пострадавшей от боевых действий», — чтобы «теневой офис» мог их осваивать через схемы.

Однако Миндич действительно мог быть не организатором, а всего лишь доверенным человечком, который контролировал процессы и развозил деньги куда нужно. Так что и в «украденные деньги США», которые НАБУ показало после обыска в НАЭК «Энергоатом» (на них была специфическая банковская упаковка со штрих-кодами), наш собеседник не верит.

«Я думаю, они были доставлены еще во времена дедушки-маразматика (имеется в виду экс-президент США Джо Байден. — Прим. ред.), чтобы «решать вопросы» по Украине, и хранились у него. Он их охранял как «свою прелесть», там была комнатка, в которой все лежало. Если бы спер — им бы ФБР занялось. Просто надо было поднять шумиху, показать шоу, а с Миндичем ничего не случится»,— уверен осведомленный милиционер, ушедший после Майдана со службы в частный бизнес.

Его слова некоторым образом подтверждает тот факт, что, в отличие от большинства участников схематоза, Тимуру Миндичу удалось скрыться за границей. Как сообщают, он выехал на вип-такси из Львова глубокой ночью буквально за несколько часов до задержания — как многодетный отец. И в настоящее время находится в Израиле.

Оказавшись в центре бури, которая неизбежно снесет его власть, Зеленский тут же «ввел санкции» в отношении своего друга, чтобы продемонстрировать полную поддержку борьбе с коррупцией.

Однако вводились они в отношении гражданина Израиля, а вот как гражданин Украины Тимур по-прежнему вне подозрений и владеет всем имуществом. Операции с его недвижимостью или бизнесом пока не запрещены — то есть санкции вроде бы и есть, а на самом деле их нет.

Куда повернет асфальтоукладчик, запущенный под руководством американцев НАБУ и САП, — мы еще увидим, но понятно, что конечная цель атаки — Ермак, а за ним и сам Зеленский. «Дело Миндича» ускорит его политические похороны, но далеко не факт, что как-то пострадает он сам.

И можно быть совершенно уверенным: если у «хорошего парня» на руках есть чьи-то деньги — он их надежно сохранит. Потому что у кого можно воровать, а у кого нельзя — он знает лучше всех. А такие люди нужны всем и всегда.

*лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов