Поскольку денег на украинскую войну и дальнейшее содержание украинского государства у ЕС очевидно нет, европейские партнеры решили поддержать Украину с помощью самого мощного средства.

Иван Шилов ИА REGNUM

А именно — показать быстрое «движение вперёд» на пути к членству в Евросоюзе.

Именно эта волнительная тема обсуждалась 11 декабря во Львове представителями Еврокомиссии (ЕК) на неформальном заседании Совета по общим вопросам. Представлено это восхищенной публике как «пути обхода венгерского вето», и приезд «сломавшихся» венгров должен был данный тезис подтвердить.

Формально речь шла про запуск frontloading, технического процесса, который позволяет Киеву начинать работу над содержанием переговорных кластеров, не дожидаясь официального решения Европейского совета и официального согласия противников вступления с Венгрией во главе.

То есть речь о процессе, не требующем консенсуса внутри Союза, но и не предполагающем реального расширения в среднесрочной перспективе.

Причем здесь важно отметить, кто всё это затеял: организовала мероприятие Мари Бьер, ответственная за «расширение» в датском правительстве, и она не сдерживала радости. «Я очень горжусь тем, что датское председательство создало новый подход к расширению»,— заявила она еще перед началом заседания, которое состоялось за 20 дней до формального завершения председательства Дании в ЕС.

И за шесть дней — до заключительного саммита года, после которого никакие содержательные решения не будут возможны практически.

Киев возлагал на Данию, которая непосредственно вовлечена в проекты восстановления, огромные надежды, ведь премьер Мэтте Фредериксен лично обещала найти путь обхода венгерского премьера Виктора Орбана, блокирующего движение Украины в ЕС.

Но в итоге ни одна из идей «не взлетела», и «саммит во Львове» выглядит скорее как последнее «прости».

Однако на фоне отсутствия других перемог и полного сворачивания «движения в НАТО» для украинских экспертов это сенсация: ура, мы скоро будем в Европе! Хотя речь идет не про шаг вперёд, а о способе имитировать реальный шаг, сохранив иллюзию стратегии. По сути, Украина получает право внедрять набор изменений, выданный на заседании, до того, как переговоры вообще начнутся — и даже закончить с «пакетом европейских реформ».

И тут, как обычно, начинается самое интересное.

Прогресс без развития

На своем долгом (с 1994 года) пути к евроинтеграции Украина действительно демонстрирует прогресс в ряде областей — прежде всего там, где изменения формальны и результатом является успешное парламентское голосование.

Как отмечает ЕК, Киев активно продвигает законы по антикоррупционной политике, прозрачности госуправления, цифровизации сервисов, банковскому регулированию и защите конкуренции.

Однако одно дело — принимать законы, а другое — объяснять потом, как в принципе оказался возможным «Миндичгейт», где коррупционные схемы успешно строились даже при наличии честной и прозрачной системы заключения контрактов.

Анализ законодательства, проведённый европейскими экспертами, показывает, что Украина приняла сотни актов, приближённых к acquis communautaire. Так называется свод законов, прав и обязанностей Европейского союза, которым должны следовать все государства-члены, по сути, представляющий собой «ЕС как он есть».

Однако в основном реформы носят символический или политически мотивированный характер, чего европейцы, конечно же, не могут не понимать. К примеру, яркий пример «имплементации» в ключевом для ЕС кластере «Свобода, безопасность и права человека» — принятие Верховной радой «корректного перевода» Европейской хартии региональных языков.

Из него был исключён русский язык под формальным предлогом, и триумфально сообщено, что он «больше не под защитой». То есть налицо демонстративный игнор принципов защиты прав меньшинств, которые и являются ключевым ориентиром Хартии.

А точки зрения ЕС, правовая гармонизация возможна лишь, когда нормы применяются комплексно, а не выборочно. Хотя на словах евроруководство Украину хвалит: в ноябре 2023 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что она выполнила 90% ожидаемых реформ.

Поэтому 14 декабря Европейский совет принял решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы, а формально переговорный процесс стартовал 25 июня 2024-го. Случилось это в рамках первой Межправительственной конференции ЕС — Украина.

Однако, когда (опять-таки, в рамках поощрения) 23 июня 2022-го Украине был предоставлен статус кандидата, ЕК направила Киеву семь условий:

— реформа Конституционного суда, продолжение судебной реформы;

— усиление борьбы с коррупцией, в частности среди топ-чиновников;

— улучшение законодательства, касающегося борьбы с отмыванием денег, и принятие стратегии реформирования правоохранительного сектора;

— внедрение закона об олигархах;

— приведение законодательства о СМИ в соответствие с европейскими нормами;

— завершение реформы законодательства, касающегося национальных меньшинств.

Спустя три года, в начале июня 2025-го, упомянутая выше еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Украина большой молодец, «выполнила домашнее задание», и пришло время начинать предметное обсуждение конкретных вопросов евроинтеграции.

То есть сторонам предстоит проработать 35 кластеров переговоров, покрывающих различные сферы взаимодействия — от судопроизводства и налогообложения до безопасности и защиты окружающей среды.

11 декабря во Львове и была дана отмашка «прорабатывать». Хотя всем очевидно, что всё это является вытягиванием за уши тех, кто остается также далек от acquis communautaire, как и три, и пять, и десять лет назад.

Непреодолимые препятствия

Когда в условиях начавшейся войны ЕК рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, и с этим запросом согласились многие лидеры стран-участников, украинские власти оценили решение как «точку невозврата».

«Новый имидж» для страны, «признание достижений в становлении зрелого демократического европейского общества» — в общем, повод для огромного оптимизма. Так что работа в рамках «фронтлоудинга» вообще подается как плёвое дело.

Из 35 кластеров фокус внимания сейчас на трех: №1 «Основы» (сюда входят вопросы демократических процедур, верховенства права, судопроизводства и т.д.); №2 «Внутренний рынок» и № 6 «Международные отношения». Последний считается самым простым, поскольку уровень взаимодействия, как мы знаем, весьма высок.

Но Украина не была бы Украиной, если бы за баллами оценки прогресса по кластерам не стояли проблемы, упирающиеся в неизбывную тупую упертость, жадность и нежелание идти на компромиссы.

Так уже пять лет продолжается война Зеленского с Конституционным судом, начавшаяся еще в 2020-м с попыток продавить свою волю неуступчивым судьям, которых он назвал «недобросовестными». Он дважды отстранял главу КСУ Александра Тупицкого, а затем отменил указы о назначении его и еще одного судьи, а те не признали увольнения и продолжали работать, оспаривая незаконные действия президента.

Борьба за власть создала беспрецедентный юридический тупик, влияющий на всю правовую систему Украины.

Или возьмем наиважнейший для «великой аграрной державы» аспект: общий рынок с ЕС, земля и квоты для сельского хозяйства. Допуск иностранцев к покупке земли — нерешаемая задача.

А украинские аграрии, потеряв рынок ЕАЭС, ничего не приобрели. ЕС ввел жёсткие ограничения на их продукцию, поскольку это — постоянный источник торговых конфликтов. Пока действовал «торговый безвиз» — грузовики с зерном блокировали на границе недовольные польские (и не только) фермеры.

Когда квоты летом 2025 г. были возвращены — стало понятно, что для АПК Украины это катастрофа. Тут опять пришли на помощь сердобольные датчане, и ЕС упразднил часть тарифов, увеличив квоты на экспорт.

«Торговля сельскохозяйственной продукцией является жизненно важным источником дохода для украинской экономики, а также учитывая постоянные жестокие атаки России», — подчеркнул министр продовольствия, сельского хозяйства и водной промышленности Дании Якоб Йенсен.

Но всё это опять временно.

Для увеличения поставок нужно внедрять все евростандарты в сельском хозяйстве, включая даже ветпрепараты, — задача непосильная и заведомо ведущая к проигрышу в конкуренции. А главное — предстоит договориться с главными агропроизводителями ЕС, чтобы они подвинулись на рынке ради украинских заработков, чего не может быть в принципе.

В итоге даже с увеличенными квотами европейцы продают Украине больше товаров, чем она экспортирует в ЕС, что привело к торговому дефициту в 10,4 млрд долларов за девять месяцев этого года. В целом по итогам января — сентября 2025 г. общий торговый дефицит страны составил 29,6 млрд долларов.

И тут мы переходим к главной проблеме «евроинтеграции».

Украина остаётся полностью дотационной экономикой, зависимой от внешней поддержки в объёме, сравнимом с её собственными бюджетными расходами. Страна, не способная существовать без постоянных денежных инъекций, явно не вписывается в жизнь ЕС. Под мрачной тенью этой проблемы во внедрение евростандартов в области свободы слова, вероисповедания, защиты нацменьшинств, свободы политической деятельности можно даже не нырять.

Чтобы подбодрить союзника, в начале этого года фон дер Ляйен говорила о возможности завершения всех процедур за пять лет. На ту же дату — 2030 год — ориентируются и в Киеве. Об оценках, которые давал в мае 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон, теперь почти не вспоминают: он тогда предположил, что могут пройти десятилетия, прежде чем Украина дойдет до заветной цели.

Но даже формальное закрытие всех 35 переговорных кластеров не станет финалом: сначала Еврокомиссия и Совет ЕС должны будут выдать положительное заключение о готовности страны к вступлению, а затем все государства-члены и страна-кандидат должны будут подписать Договор о присоединении.

После его предстоит ратифицировать (где-то — голосованием в парламенте, где-то — на всенародных референдумах). И каждый из этих этапов может стать бетонным блоком.

Так что призрачная морковка никуда не делась: выбрав однажды бег за ней в качестве национальной идеи, Украина продолжает с сияющими глазами участвовать в символических процедурах, призванных поддерживать управляемость ситуации до наступления нового дипломатического этапа.

Чтобы в один прекрасный день какая-нибудь Кая Каллас сообщила, что «вопрос вступления ЕС не стоит на повестке дня» — точно также сейчас она сообщила ошарашенным украинским «патриотам» про конец мечты о НАТО.