В 2025 году с трудом и большими проблемами, но денег киевскому режиму на войну хватило. Некоторая сумма имеется и для её продолжения в начале 2026 года, однако теперь лейтмотивом всей украинской политики являются параметры мирного соглашения и возможные выборы.

И первое, и второе до конца года упиралось в ряд принципиальных для Зеленского позиций, поскольку напрямую касается потери им власти и его личной безопасности: в первую очередь проблема признания территорий, остающихся за Россией.

Поэтому все действия украинской власти на переговорном треке были направлены на попытки сделать всё так, чтобы формально выполнить навязываемые уже силой условия мира, но при этом обернуть их в личную пользу. Из-за этого Украина теряет жизненное время, теряет людей и возможность вернуться к относительно нормальной жизни.

Тем более что ресурсы, которыми было обеспечено её существование в прошлые годы, наконец, исчерпаны: бюджет 2026 года не просто имеет дефицит — в нём дыра уже в размере 25 млрд долларов, которые взять просто неоткуда. И это — один из факторов, диктующих ближайшее будущее.

Хотя и не главный: личное благосостояние участников «Квартала 95» надежно обеспечено, а беспокоиться о гражданах власти попросту не привыкли. Всё упирается лишь в возможность поддержания работоспособности системы, гарантирующей её сохранение.

Поэтому и украинский прогноз на 2026 год, так или иначе, касается трех главных составляющих: деньги, дипломатия, смена власти.

Деньги и кризис

Один из критических факторов наступающего года — это сохранение работоспособности энергетики, которая подошла к самому краю бездны. На большей части территории Украины свет в жилые дома подают по графику, в котором преобладает темнота в — среднем 8-10 часов в сутки и максимум по 14-16 часов в отдельных регионах.

В частности, в Одессе электричество не подается по нескольку суток подряд, такая же ситуация на левом берегу в Киеве.

А в случае похолодания всего до -10 градусов глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко обещает украинцам коллапс всей энергосистемы.

В отдельных случаях уже даже начали прибегать к магии: частная энергокомпания ДТЭК организовала концерт на разбитой ТЭС, где музыканты сыграли «Щедрика» (более известного как «Carol of the bells»). «Это выступление стало частью нашей совместной со Svitlo Concert инициативы — обращение к мировому сообществу с просьбой усилить поддержку украинской энергетики во времена беспрецедентных испытаний»,— говорится в новости компании.

Однако после коррупционного скандала, известного как «Миндичгейт», иностранная финансовая помощь на восстановление энергетических объектов для Украины резко сократилась: ближайшее окружение Зеленского, как следует из материалов дела, в первую очередь воровало деньги именно из энергетики.

В декабре очередные транши в Фонд поддержки энергетики Украины пришли от королевства Люксембург (€10 млн), два миллиона евро собирается направить министерство энергетики и окружающей среды Эстонии и €100 млн вместо обещанных 170 заложила в федеральный бюджет следующего года Германия.

Кроме того, Украина получила от ЕС шестой транш в размере €2,3 млрд по программе Ukraine Facility, что тоже пойдет на поддержку экономики. В бюджет Евросоюза на 2026 год заложена дальнейшая прямая помощь в сумме около €4 млрд, дополненная кредитами на сумму свыше €7 млрд.

Однако указанная программа конечна: до 2027 года предполагается через механизм выпуска кредитных облигаций ЕС передать «союзнице» €50 млрд — и более половины этой суммы уже выдано. А после отказа ведущих стран Европы от гарантий в рамках процедуры потенциального изъятия заблокированных российских активов источников финансирования остается минимум.

«США уже «назначили» финансовых и геополитических доноров для поддержки фронтиров на двух флангах Евразии — Украины и Тайваня. Это Германия для Украины и Япония для Тайваня. … Берлин становится, по сути, единственным финансовым донором Украины. Сами США ни солдат, ни деньги больше тратить не собираются. Во всяком случае, в ближайшие годы», — уверен киевский экономист Алексей Кущ.

В частности, Германия в 2026 году выделит для Украины €11,5 млрд, которые пойдут на артиллерию, дроны, бронированный транспорт и другую технику, и, как заявили в Минобороны ФРГ, эта сумма станет самой большой с 2022 года. При этом в минувшем году ЕС закупил у России только одной рыбы на €709 млн, а больше всего — Нидерланды, Германия, Франция и Польша.

МВФ прогнозирует, что госдолг Украины в наступившем году достигнет пика, превысив 110% ВВП. Поэтому уже весной 2026 года угроза бюджетного кризиса является более чем реальной, что означает потерю управления системой — особенно на фоне многомиллиардных долгов по выплатам как живым, так и погибшим военнослужащим ВСУ.

Дипломатия и мир

Нежданное многими возвращение на Украину из родного Майами секретаря СНБО Рустема Умерова с итогами предварительных переговоров с США стремительно перетекло в визит самого Зеленского в резиденцию Мар-а-Лаго, к Дональду Трампу.

Как и было анонсировано накануне поездки, американская сторона согласилась на предоставление неких гарантий безопасности (большую часть из которых должна дать Европа), но при этом буквально продавила Киев на принятие «мирного пакета» в целом.

Президент США несколько раз недвусмысленно обозначил, почему его администрация так настойчиво пытается заключить сейчас мир: в ближайшие месяцы могут быть захвачены новые украинские территории, поэтому «лучше заключить сделку сейчас». И сделать это, судя по всему, силой принуждают Верховную раду Украины — безо всяких референдумов и предварительных условий.

Таким образом, сценарий, по которому удастся принудить украинскую сторону к подписанию рамочного договора и проведению выборов, переехал на 2026 год. В ближайшие несколько месяцев параллельно будут продолжаться война и интенсивные переговоры по техническому оформлению мира фактически на российско-американских условиях.

Скорость движения по этому пути для Украины зависит от комплекса факторов: ситуации на фронте, глубины энергетического кризиса, наличия денег на войну, усиленного внешнего давления (которое оказывается через антикоррупционные органы) и внутриполитической ситуации.

«В случае сочетания негативных факторов критический момент может наступить уже в начале 2026-го, с высокой вероятностью мирного соглашения на неблагоприятных для Украины условиях или же продолжения войны до 2027-го», — извилисто формулирует глава правления киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, один из старейших работников политологического цеха.

А вот его коллега, известный политолог Руслан Бортник математически оценивает возможность перемирия в 30%, а полное завершение войны — как «маловероятное». При этом критическая черта для Трампа — осень 2026 года, когда состоятся выборы в конгресс США и нужно будет показать результат.

Учитывая, что речь идет о болезненных политических проблемах вывода ВСУ со многих территорий, об отказе от вступления Украины в НАТО, снятия антироссийских санкций и «полной денацификации» Украины, поиск таких решений, которые изображали бы «стойкость Зеленского», решая вопрос по сути, остается на повестке дня.

Поэтому как минимум до весны 2026 года продолжится война на истощение со все ускоряющимися территориальными изменениями; «курс в НАТО» будет заменен некими гарантиями безопасности от США и ЕС с имитацией ускоренной интеграции в последний; «вывод ВСУ» будет происходить естественным путем через массовое дезертирство, потери и недофинансирование.

Смена власти

Главная интрига 2026 года, конечно же, — это выборы, вокруг которых уже навертели кучу дополнительных условий. Выборы, на которых Зеленского должен заменить кто-то другой — или же подтвердить его полномочия (на что, конечно же, он и рассчитывает).

Именно поэтому он стремительно отреагировал на слова Владимира Путина о том, что 10 миллионов украинцев в России тоже готовы сказать свое слово: «Голосуют граждане Украины, которые находятся в Украине, на контролируемых украинских территориях. Здесь можем обеспечить честные, прозрачные выборы. Также есть практика заграничного голосования. На неконтролируемых Украиной территориях не могут проводиться выборы».

«Честные и прозрачные» выборы в данном случае предполагают, что в них примут участие только «аттестованные» политические силы с идеологией войны, волеизъявление будет организовано онлайн через приложение «Дія» (аналог российских «Госуслуг»), а считать голоса будет Банковая.

Соответственно, условная «оппозиция» рассчитывает на другой формат, когда сменщиков согласуют за границей заранее и выборы будут носить условный характер, со сменой власти в виде дележа ее между всеми, кто остался на политическом поле. В том числе на парламентских выборах — со смещением акцента на Верховную раду как носитель власти и формирования «правительства национального единства».

Очевидно, согласованным кандидатом от Британии (которая уже изъявила готовность помочь в организации плебисцита) является нынешний посол Украины Валерий Залужный, даже успевший разогнать по книжным магазинам свою книгу мемуаров «Железный генерал». С другой стороны, развил невероятно бурную политическую деятельность командир Третьего штурмового корпуса Андрей Билецкий*, претендующий на объединение условной «партии ветеранов». Этот список можно продолжать.

Однако пока Зеленский удерживает позиции и антикоррупционные расследования не ударили лично по нему, он будет всячески пытаться оттянуть неизбежное: можно с высокой степенью уверенности прогнозировать очередные замены в составе правительства, укрепление контроля над фракцией «Слуга народа» и сохранение своей власти за счет помощи Европы.

Пока сохраняется хотя бы минимальное её участие в украинской войне — это даёт Зеленскому точку опоры. По большому счёту, его группе поддержки выборы ни для чего не нужны, но сложность момента состоит в подписании мирного соглашения. Точнее, в том, как оно будет подано украинскому обществу: если это будет представлено как «победа Украины», то и Зеленский сможет претендовать на то, чтобы оставаться её «гарантом».

Соответственно, задача других претендентов — представить всё как позорный недуг пересидевшего на должности президента и лишить его власти любом возможным путем.

Так или иначе, подготовка уже ведется. В парламенте создана рабочая группа по подготовке законопроекта о выборах во время военного положения с участием представителей всех парламентских фракций и групп, общественных организаций, исполнительной власти, силовых органов и ЦИК. Избирательная кампания помалу набирает обороты.

А поскольку речь идет о действии ради действия, не меняющего политическую повестку Украины в целом, сохраняется вероятность того, что Зеленского «дожмут». И выборы на Украине с заменой фактически одного неудобного и недоговороспособного человека могут состояться в течение трех месяцев после соглашения о прекращении боевых действий.

