Очень обидная для Зеленского реплика Трампа «это ложь» в отношении сроков энергетического перемирия — как будто та самая «пелена с глаз».

Иван Шилов ИА Регнум

Поскольку пока официальный Киев на всех международных трибунах транслирует одни и те же месседжи о «геноциде» и «холодоморе», в которых Россия намеренно желает оставить миллионы людей в темноте и холоде, буквально всё возможное для этого делает именно украинская элита.

Потоком проклятий скрывается другая огромная ложь: все трудности и страдания — отличная возможность для бизнеса, возможность быстро и эффективно ограбить миллионы собственных граждан, которым некуда деваться. Это может показаться невероятным, если только не знать традиции и привычки тех, кто умело создаёт видимость страданий.

А начать, конечно, нужно с Киева — некогда одного из самых благополучных городов Украины, в котором никогда не было перебоев со светом, водой и отоплением. Картинка, которая транслируется вовне: тысячи домов без тепла, обледенелые подъезды, плюс пять градусов в квартирах, замерзшие трубы и перспектива выгребных ям на Троещине.

Столица на грани техногенной катастрофы.

Но в администрации городского головы Виталия Кличко только начинают готовиться к критическому сценарию и «Виталя» призывает киевлян по возможности покинуть город. Хотя удары по энергетической инфраструктуре наносились и раньше; о том, что надо как-то защищать энергообъекты, было известно и год, и два назад.

Однако команда Кличко в 2023–2025 гг. тратила колоссальные деньги не на защиту станций и ТЭЦ, а на ремонт Дегтяревского моста (920 млн грн), транспортные развязки на Оболони (до 2 млрд грн), на бесконечную замену гранитных бордюров.

Теперь, когда граждане спрашивают, почему эти деньги не пошли на закупку систем ПВО или на газогенераторные, киевская власть ссылается на «бюджетные коды».

Но это не самое интересное.

На фоне уже имеющихся проблем весной 2025 года КП «Киевтеплоэнерго» заключило семь договоров на 33 млн гривен с ООО «Новая Перспектива Люкс». За эти деньги фирма должна до середины 2026 года разработать проектную документацию на ремонт нескольких ТЭЦ Киева, пострадавших в результате обстрелов.

Коммунальная контора упорно протягивала ее через «конкурентные» торги, часть договоров заключили напрямую, часть — через отклонение более дешевых предложений конкурентов. При этом, как установили расследователи антикоррупционного центра «Межа», ООО «Новая Перспектива Люкс» числится за пожилой теткой, которая никогда не была в бизнесе, воспитывает внука вместо матери, лишенной родительских прав, с 2022 года живет в Словакии и работает поваром сети полуфабрикатов «Multi Cook».

«Руководимая» ею фирма имеет нулевые доходы, а «наличие аналогичного опыта» по восстановлению энергообъектов для конкурса кто-то обеспечил путем использования поддельных договоров и актов выполненных работ по ним.

Следующий уровень, стоящий над Кличко, — кабинет министров Украины, Госагентство восстановления и НЭК «Укрэнерго», которые разработали трехуровневую систему защиты объектов энергетики — от габионов и мешков с песком до «саркофагов», массивных железобетонных сооружений, выдерживающих прямой удар баллистических и крылатых ракет.

Стоимость защиты только одного объекта третьего уровня, по разным оценкам, варьировалась от 1,5 до 2,5 млрд грн. Большинство тендеров проводились по упрощенной процедуре или в закрытом режиме из-за соображений безопасности.

Закончилось всё примерно как у Виталика: антикоррупционные расследования (в частности, грантового проекта «Наші гроші») показали, что цены на бетон и арматуру в сметах Агентства восстановления часто были на 20–40% выше рыночных. При этом к весне 2024 года, когда возобновились массированные удары, ни один объект третьего уровня не был полностью завершен.

Когда весной 2024 года тепловая генерация (ПАО «Центрэнерго» и ДТЭК) была практически уничтожена, это вызвало шок.

В феврале 2025 года глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин отчитывался об окончании на 90% всех объектов второго уровня защиты (в первую очередь для подстанций). Однако по состоянию на октябрь они не были завершены, а во многих регионах работы возобновились лишь под конец прошлого года.

В итоге калькулятор подсчитывает убытки: по данным отчета Всемирного банка, RDNA3 и оценок минэнерго Украины, прямой ущерб энергетическому сектору страны превышает $16 млрд. За 2024–2025 гг. Украина потеряла более 9 ГВт мощностей (в основном тепловой и гидрогенерации), что эквивалентно потреблению нескольких европейских стран.

Общие потребности в финансировании для восстановления и модернизации энергосистемы по международным стандартам оцениваются в $48,5 млрд на горизонте 10 лет — без учета свежих разрушений.

Естественно, представители политической элиты заламывают руки: помогите, мы замерзаем.

И помощь своевременно получают.

Ещё в начале 2023 года агентство USAID передало Украине мобильную газотурбинную станцию мощностью 28 МВт, способную обеспечить светом около 100 тысяч домов — и это не единственный «подгон».

Агентство и правительства европейских стран передали десятки малых когенерационных установок (КГУ или мини-ТЭЦ) для обеспечения работы котельных на местах.

Западные партнеры дали страдающим украинцам сотни систем накопления энергии для школ и больниц — Tesla Powerwall и другие гигантские «пауэрбанки», удерживающие заряд 12–14 часов (основная партия в 508 единиц прибыла еще в июле 2023 года при поддержке правительства Польши). Причем поставляют их вместе с солнечными панелями — как единую систему для интеграции с внутренними сетями в зданиях.

Например, 326 устройств были распределены между пятью прифронтовыми областями для питания школ, детских садов, больниц и ЦНАПов. 40% потребностей с помощью такого оборудования закрывает киевский «Охматдет», а в 2025 году солнечная электростанция с накопителями была установлена в одной из больниц Одесской области для бесперебойного проведения хирургических операций.

Однако не стоит думать, что всё это немедленно было подключено и спасает от блэкаутов и аварийных отключений. Не тут-то было.

К июню 2024 года Украина имела 96 когенерационных установок, но в сеть врубили одну (в Староконстантинове Хмельницкой области). Тогда же была включена в сеть где-то в Киевской области (это информация считается секретной) упомянутая выше газотурбинная General Electric — через 16 месяцев после прибытия в страну.

В январе 2026 года стало известно, что город Обухов в том же регионе почти год не запускал подаренные мини-ТЭЦ. Депутаты местного совета волнуются и кричат, что община остается без половины необходимой энергии, хотя оборудование физически находится в городе — одном из девяти, получивших такую международную помощь.

А кричать ведь незачем: ключевые облэнерго, от которых зависит включение в сеть, контролирует операционный холдинг «ДТЭК-Сети» олигарха Рината Ахметова, которому невыгодно терять потребителей.

Поэтому там выдают такие технические условия, которые делают проект непосильным.

Так, для объектов мощностью более 50 кВт или находящихся на расстоянии более 300 метров от здания подключение считается «нестандартным». В таких случаях облэнерго могут выставлять требования по реконструкции существующих сетей за счет заказчика.

А для начала работы КГУ необходимо получить статус «активного потребителя» или «производителя», что требует ряда дополнительных договоров с гарантированным покупателем или поставщиком универсальных услуг. Вот и депутат Обуховского горсовета Богдан Яцун гневается, что «проектно-сметная документация находится на согласовании в ДТЭК, что повлекло отсрочку работ по подключению установок. И хотя законодательством Украины предусмотрен упрощенный порядок подключения такого энергетического оборудования во время военного положения, похоже, городские власти Обухова не планируют проводить эти работы по упрощенному порядку».

Но раз не планируют — значит, всё устраивает, логично?

Что же касается пауэрбанков и батарей, то руководители бюджетных учреждений тоже не имеют средств для переделки всей электрики, но больше этого боятся проблем с постановкой «гуманитарки» на баланс в качестве основных фондов госучреждений, «нецелевого использования» или «ошибки при инвентаризации».

Директора прекрасно понимают: если они распечатают коробку с генератором или Tesla Powerwall, а потом придет проверка и найдет ошибку в акте приема-передачи — их посадят. Если что-то сгорит от перепада напряжения — посадят.

2023 году всплыл случай, когда мощный генератор просто стоял во дворе больницы под брезентом несколько месяцев. Главный врач аргументировал это тем, что «нет акта ввода в эксплуатацию от сертифицированной организации». Без этой бумажки любое использование электричества юридически не могло быть обосновано, в том числе для оплаты труда электриков, которые его обслуживают.

Поэтому руководители на местах предпочитают ничего не делать и жаловаться на «агрессора».

Ну а убытки традиционно перекладываются на потребителя, и здесь включаются изощренные механизмы государственной коррупции. Первым из которых являются так называемые прайс-кепы, или предельные цены на оптовом рынке, недавно поднятые до 15 тысяч гривен за мегаватт-час.

Украинцам объясняют, что это нужно для стимуляции производителей «к максимальной загрузке своих мощностей», а трейдеров — «к активизации импорта электроэнергии для покрытия дефицита» в сложных условиях.

Но фактически это прямая дотация всё того же ДТЭК (и нескольких других игроков), который потерял свои тепловые станции, но продолжает отменно зарабатывать.

«Оснований для повышения прайс-кепов не было. Аргументы, что это дает основания увеличить импорт — ложь. Он сейчас растет, но буквально какой ценой? Пожалуйста, заключайте долгосрочные сделки, и будет вам даже из Европы стоимость меньше 100 евро. Но разве хороший европейский трейдер упустит возможность выдавать из Украины еще хорошую сотню евро маржи? А не менее хорошие трейдеры в Украине им в этом помогут», — горюет откуда-то из-за пределов Украины эксперт в области энергетики Юрий Корольчук.

Попросту говоря, искусственно созданы условия, когда ДТЭК, контролирующий и часть импорта, и внутреннюю тепловую генерацию, и распределительные сети, получает возможность продавать электричество по заоблачным ценам.

Цены в Европе часто ниже украинских (особенно в ночные часы или в периоды профицита возобновляемой энергии). Пока население призывают экономить и повышают тарифы, частная компания монетизирует энергетический кризис.

Формально для граждан действуют льготные тарифы. Но поскольку основная нагрузка ложится на бизнес (а ДТЭК умеет манипулировать своими возможностями для искусственного дефицита), издержки перекладываются на покупателя.

Заодно в тариф закладываются и убытки от украденных бетонных саркофагов.

Для «хозяев страны» война по-прежнему не трагедия, а рыночная возможность. Замерзающие люди и погибающий бизнес — лучший драйвер для повышения тарифов. Разрушенные подстанции — отличная возможность для новых тендеров на стройматериалы и подставных фирм, разрабатывающих «планы восстановления». Блэкаут — радость для монополиста.

Вот свежайшая новость: несмотря на чрезвычайную ситуацию в энергетике, Украина начала экспорт своего природного газа в Европу. При этом одновременно покупая там газ для своих нужд по формуле «цена европейского рынка плюс доставка и торговая наценка», что в сумме выходит около €450 за тысячу кубов.

Абсурд? Нет, просто бизнес. Ведь в этой системе координат нет места «интересам большинства» и нет никакой «борьбы за Украину».